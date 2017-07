Nehogy megtartsa, amit az utcán talál

Elárvult mackó, elhagyott bicikli, buszon felejtett táska benne az iratokkal. Nem tarthatjuk meg a talált tárgyakat, de hová lehet leadni a gazdátlan pénztárcákat, csomagokat vagy éppen olyan iratokat, amelyekben nincs elérhetőség? Mi lesz a talált, de végleg gazdátlanul maradt tárgyak sorsa és milyen veszélyeket rejt, ha elhagyjuk iratainkat? - a Kossuth Rádió Napközben című műsor vendégei nyilatkoztak a témában.

A tapasztalat azt mutatja, hogy nem minden esetben szolgáltatjuk vissza a talált tárgyakat. Abban az esetben, ha a megtaláló szerint nem képez túlnyomóan nagy értéket, hajlamos nem foglalkozni vele, pedig a jogszabály egyértelműen kimondja, hogy minden talált tárgyat vissza kell szolgáltatni, még akkor is, ha értéke csak 1 forintot is képez, ellenkező esetben bűncselekménynek minősül, mely akár 2 évnyi szabadságvesztéssel is járhat – fogalmazott Markó Attila, az Országos Rendőrfőkapitányság rendőrezredese.

Elmondta, a talált tárgyak leadási helyét két részre lehet osztani. Bármilyen értékkel bíró talált tárgyat – legyen az pénztárca, kulcscsomó, személyes okmányok – minden esetben a kerületi illetékes jegyzőnek kell beszolgáltatni. Kivételt képeznek a különböző lőfegyverek, kábítószerek, pirotechnikai eszközök, melyeket a rendőrségen kell leadni.

Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Hová kerülnek a talált tárgyak?

Miután a megtaláló leadja az általa talált tárgyat, az önkormányzati hivatal külön raktárába kerülnek. Jegyzőkönyvet készítenek, mely tartalmazza a megtaláló nevét és elérhetőségét, illetve, hogy meddig őrzi a tárgyat a hivatal. Abban az esetben, ha a határidőn belül, – amely általában három hónap –, nem jelentkezik a tulajdonos, vagy jelentkezik, de nem tart igényt a talált tárgyra, a becsületes megtaláló megtarthatja azt – fogalmazott Kovács Tamás, Budafok-Tétény Önkormányzatának irodavezető-helyettese.

Hozzátette, nyomozás csak abban az esetben indul, ha a talált tárgy részét képezi valamilyen hivatalos irat, amennyiben ilyet nem tartalmaz, nem indul semmilyen vizsgálat.

A Civil Körözési Rendszer is segít

Az elveszett vagy ellopott tárgyak megtalálását segíti a Civil Körözési Rendszer szervezete, mely egy olyan internetes oldal, ahová be lehet jelenteni, ha találtunk, illetve ha elvesztettünk valamit. Mindkét esetben nagy segítség az oldal, mert információt kaphatunk arról, hogy egyáltalán érdemes-e keresni azt, amit elvesztettünk – fogalmazott Pándi Ákos, a Civil Körözési Rendszer szervezetének ügyvezető igazgatója.

Jutalom a megtalálónak

Mindenki egyénileg dönt arról, hogy felajánl-e valamilyen jutalmat a becsületes megtalálónak. A jutalom általában egyfajta figyelemfelkeltésként is szolgál, ha a megtalálónak nem állna szándékában a visszaszolgáltatás – magyarázta Markó Attila.