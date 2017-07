Dömötör: Megkönnyítené a bevándorlást az új uniós intézmény

Az új uniós menekültügyi intézmény létrehozása szemben áll a kormány álláspontjával, mert megkönnyítené, felgyorsítaná a bevándorlást - mondta el a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Dömötör Csaba szerint az új uniós menekültügyi intézményt sokkal inkább bevándorlásszervező hivatalnak lehetne nevezni, mivel feladata a menekültügyi eljárások gyorsabbá, hatékonyabbá tétele, azaz gyakorlatilag megkönnyítené a bevándorlást. Mindez szembemegy a kormány álláspontjával – fűzte hozzá.

Dömötör Csaba. MTI Fotó: Kovács Tamás

Aláhúzta: a határokat kell megvédeni, Európának képesnek kell lennie a határok előtt megfékezni az illegális bevándorlást. Inkább a segítséget kell a bajba jutott térségekbe vinni, nem a bajt Európába és Magyarországra hozni – mondta.

Véleménye szerint az már önmagában beszédes, hogy Niedermüller Péter DK-s európai parlamenti (EP-) képviselő az EP részéről részt vett az egyeztetéseken. Hangsúlyozta: az ügynökséggel nemcsak az a probléma, hogy megkönnyíti, felgyorsítja a bevándorlást, hanem jogköröket vesz el a tagországoktól. A magyarországi ellenzéki pártok pedig az elhibázott brüsszeli politika támogatói – tette hozzá. Példaként említette, hogy Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje azt az ígéretet tette, hogy elbontják a déli határzárat hatalomra kerülésük esetén.

Bármikor változhat a helyzet

A most zárult nemzeti konzultáció legfontosabb témájának is a bevándorlást nevezte, mivel sokadik olyan alkalom volt, amikor a magyar emberek kinyilvánították: nem kérnek az illegális bevándorlásból és a betelepítési programokból. A Földközi-tenger térségéből óriási nyomás nehezedik Európára, és az Európai Bizottság továbbra is a betelepítési programokat erőlteti, ahelyett, hogy a határok megerősítését tűzné ki célul – jelezte. Magyarországon a déli határzár beváltotta a reményeket, csökkent az onnan érkező nyomás, de a helyzet bármikor változhat. Németországi elemzések alapján 6,6 millió ember vár arra, hogy Európába induljon – mondta az államtitkár.

Különösen furcsának nevezte, hogy az Európai Bizottság alelnöke a mostani illegális bevándorlókat az 1956-os menekültekhez hasonlította, akik pedig valóban az életüket mentették, és nem támadtak kövekkel a rendőrökre, s a hatóságokkal együttműködve érkeztek a nyugat-európai országokba. Az illegális bevándorlók egy részéről ez nem mondható el, feljelentések is születtek az ügyekben, példaként a röszkei határátkelőnél történt tömegzavargást említette.