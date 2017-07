Lázár: Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országa

163 vizsgált országból Magyarország a 15. helyen végzett, ezzel Magyarország ma a világ egyik legbiztonságosabb országának számít - jelentette ki Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a 94. Kormányinfón.

A vizsgálat is bizonyítja, hogy Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országának számít ma, megelőzve ezzel Franciaországot, Szlovákiát és Lengyelországot, maga elé engedve Ausztriát és Csehországot. Magyarország ma a világ 15. legbiztonságosabb országa – mondta Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján, amelyet Kovács Zoltán kormányszóvivővel tartott közösen.

Ez az eredmény megerősíti a kormány elmúlt években végzett munkáját, amelynek középpontjában az emberek biztonsága, megvédése áll, a 2006 és 2010 közötti időszaknak ugyanis a közbiztonság helyzete volt az egyik legsúlyosabb deficitje – mondta Lázár János. Hangsúlyozta, a kabinet teljesítette az állampolgárok megvédésére vonatkozó programját, az elkövetett bűncselekmények száma jelentősen visszaesett.

Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szokásos heti sajtótájékoztatóját tartja az Országházban 2017. július 6-án (MTI Fotó: Soós Lajos)

Orbán Viktor miniszterelnök azt az elvárást fogalmazta meg a kormány tagjainak, hogy Magyarország kerüljön a világ 10 legbiztonságosabb országa közé – közölte Lázár János.

Magyarország akkor sikeres, ha biztonságos

“Ma már vidéken sem kell rettegni, a kormánynak azt a programját, hogy megvédje a magyar embereket, sikerült teljesíteni” – hangsúlyozta Lázár János.

A miniszter a másik legfontosabb kérdésnek a határvédelemet nevezte, Magyarországon nem csak az embereket, hanem az elmúlt két évben az ország határát is sikerült megvédeni megvédeni. “Magyarország és Európa csak akkor lehet sikeres, ha biztonságos” – jelentette ki a tárcavezető.

Ma már világos, hogy a bevándorlás komoly kockázatot jelent Európa számára, az illegális migráció pedig nem elválasztható a biztonsági kérdésektől. A magyar kormány nem megszervezni, hanem megállítani szeretné a migrációt, és nem ért egyet azzal, hogy az illegális bevándorlást szét kell osztani Európában – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A miniszter a határok védelmének megerősítése mellett szorgalmazta azt is, hogy az Európába tartó embereket már Líbiánál szűrjék meg. Ha ugyanis Afrika irányából folytatódik az ilyen ütemű bevándorlás, az érdemben fogja befolyásolni Európa biztonságát – hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy Dél-Európában már most sokat romlott a biztonsági helyzet.

Szerinte egyébként amíg Németország nem vesz részt afrikai országok konszolidációjában, addig nem lesz érdemi elmozdulás Afrika helyzetében, Európában ugyanis csak Németországnak van annyi pénze, amennyivel Afrika érdemben stabilizálható.

Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Kovács Zoltán kormányszóvivő (b) (MTI Fotó: Soós Lajos)

Fel kell vetni a használt lakások vásárlásának támogatását

A családi otthonteremtési kedvezmény (csok) őszi kormányzati értékelésekor szóba kell hozni azt is, hogyan lehet növelni a támogatást használt lakások vásárlása esetében – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Lázár János tájékoztatása szerint jelenleg mintegy 300 ezer eladó használt lakás van az országban, ezek fele beköltözhető állapotban van.

Jelezte azt is, hogy az elmúlt másfél évben 50 ezer új lakás épült. A tárcavezető elmondta, hogy széles körű egyeztetéseket folytatnak arról, hogy hogyan tudnának segíteni az 570 ezer panellakásban élő mintegy egymillió embernek. Kitért arra is, hogy a kiemelkedő májusi ipari termelési adatoknak, a kiskereskedelmi forgalom bővülésének és a 4,4 százalék alá szorított munkanélküliségnek köszönhetően a konjunktúra várakozások is pozitívak.

Vasúti beruházásokról döntött a kormány

Lázár János elmondta, 2021-22-re megújulhat a Százhalombatta-Pusztaszabolcs és a Budapest-Rákos-Hatvan közötti vasútvonal. Emellett a kormány döntött Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szeged és Szabadka vasúti összeköttetésének fejlesztéséről is.

Ennek részeként a tervek szerint gyorsvasúttal kötik össze Szegedet és Szabadkát, korszerűsítik a Békéscsaba és Szeged közötti vasúti pályát, Szeged és Hódmezővásárhely között pedig villamosvasutat építenek – tájékoztatott Lázár János.

(MTI Fotó: Soós Lajos)

Nem Soros származásáról szól a plakátkampány

A minisztert kérdezték arról, hogy Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke a “sorosozó” kampány leállítását kérte Orbán Viktor miniszterelnöktől levélben, mert szerinte a kampány alkalmas kontrollálatlan, többi között antiszemita indulatok keltésére.

Lázár János reagálásában egyrészt közölte, a kormányfő írásos választ küld majd a Mazsihisz elnökének, másrészt hangsúlyozta: a jelenleg zajló kormányzati plakátkampány nem Soros György származásáról vagy identitásáról szól, hanem arra a veszélyre hívja fel a figyelmet, amelyet Soros a bevándorlás ügyében képvisel, vagyis hogy meg kell nyitni Európa határait a bevándorlók előtt.

A kormány nyitott azoknak a véleményére, akiket ezek a plakátok sértenek emberi méltóságukban, érzéseikben – mondta a Miniszterelnökség vezetője, úgy fogalmazva: lehet, hogy valakinek túl agresszív a zajló plakátkampány, mások viszont nem akarják, hogy milliók árasszák el Európát ellenőrzés nélkül.

Világossá tette, hogy minden magyarországi zsidó közösség számíthat a kormány védelmére, amely zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal szemben. A tárcavezető közölte továbbá, hogy személyes véleménye szerint aki az illegális bevándorlókat beengedi Európába, az az antiszemitizmust hozza be a kontinensre.

A miniszter nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy veszélyben lehet-e Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök közelgő magyarországi látogatása. Mint mondta, régóta előkészített találkozóról van szó, amelyet kapcsolaterősítőként, jövőbemutatóként, a két ország kapcsolatait erősítőként vezetett fel.