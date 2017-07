A kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers adat szerint 6,0 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 5,4 százalékkal nőtt májusban az előző év azonos időszakához képest - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán az első becslés alapján.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 2,6 százalékkal, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 9,8 százalékkal, az üzemanyag-kiskereskedelemben 4,3 százalékkal emelkedett az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene májusban az előző év azonos időszakához képest.

Az idén január-májusban a kiskereskedelmi forgalom volumene naptárhatástól megtisztított adatok szerint 3,5 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakáét. Január-májusban az élelmiszerüzletekben 2,0 százalékkal emelkedett az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához képest, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 5,9, az üzemanyag-kiskereskedelemben 3,0 százalékkal nőtt a forgalom.

A májusi kiskereskedelmi forgalom részletes adatait július 24-én közli második becslése alapján a KSH.

Varga: a kereset-növekedés kétharmadából emelkedik a fogyasztás

A kiskereskedelmi forgalom növekedése annak köszönhető, hogy folyamatosan emelkednek a bérek, jövedelmek Magyarországon – hangsúlyozta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter szerdán az M1 aktuális csatornán a KSH májusi adataira reagálva.

Kiemelte: a kereset-növekedés kétharmadából a fogyasztás emelkedik, egyharmadát a lakosság megtakarítja.

A miniszter úgy értékelte, mindkét folyamat jó és hasznos. Az egyik növeli a gazdaság teljesítményét, erősíti a gazdaság azon elemeit, amelyek a belső piacra termelnek. A másik hozzájárul ahhoz, hogy a megtakarításokból beruházások legyenek.

Varga Mihály rámutatott arra, hogy májusban az üzemanyag-forgalom is jelentősen emelkedett, és ez alapján is a gazdaság növekedésére lehet számítani, az élelmiszer, illetve nem élelmiszer jellegű termékek forgalmában is jelentős növekedés történt.

A minimálbér és a garantált bérminimum növekedése alapvetően azokat az alacsony keresetű csoportokat segítette, akiknél nagyobb arányt tesz ki az élelmiszerek vásárlása. Arra számítanak, hogy a lendületes bérnövekedés hatására a következő hónapokban az élelmiszerek fogyasztása növekedni fog – tette hozzá.

A nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta: a májusi adatok azt mutatják, hogy megalapozott az idei 4 százalék feletti magyar gazdasági növekedési várakozásuk.

Meghaladta az elemzők várakozását a növekedés

A várakozásokat lényegesen meghaladva nőtt a kiskereskedelmi forgalom májusban, idei legjobb eredményét érte el – hívták fel a figyelmet az MTI-nek nyilatkozó elemzők, akik a következő hónapokban is erős vásárlási kedvre, növekvő fogyasztásra számítanak.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán kiadott első becslését kommentálva közölte: a forgalom idén elsősorban a tartós fogyasztási cikkek körében nőhet, a béremelkedés és a jövőre vonatkozó kedvező kilátások hatására a háztartások akár a válság óta halogatott vásárlásokat hajtanak végre.

Ürmössy Gergely, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője szerint az áprilisi és a májusi kiskereskedelmi adatok megerősítik azt a várakozást, hogy a belső kereslet erősödése fontos eleme lesz a GDP növekedésének a második negyedévben, illetve egész évben is.

Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője egyebek mellett kiemelte, hogy a háztartások nem csak a kiskereskedelemben növelik fogyasztásukat, a vendéglátás, belföldi turizmus, szabadidő, szórakozás, valamint egyéb szolgáltatások területén is jelentős növekedésre lehet számítani.

Németh Dávid, a K&H vezető elemzője szerint a kiskereskedelmi adatok értékelésekor figyelembe kell venni, hogy az utóbbi években több olyan intézkedés történt, amelyek fehérítették a szektort – például az online pénztárgépek és az elektronikus közútiáruforgalom-ellenőrző rendszer (ekáer) bevezetése, valamint a különböző termékekre vonatkozó áfacsökkentés -, így a tényleges kiskereskedelmi forgalom kisebb lehetett a statisztikák által jelzettnél.