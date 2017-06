KSH: nőtt a foglalkoztatás, csökkent a munkanélküliség

Nőtt a foglalkoztatottak száma és 4,4 százalékra csökkent a munkanélküliség március-májusban.

A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 393 ezer volt március-májusban, 79 ezerrel több, mint egy évvel korábban, a 15-64 évesek foglalkoztatási rátája 1,6 százalékponttal, 67,6 százalékra emelkedett – jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán.

Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 108 ezerrel nőtt, ugyanakkor a magukat közfoglalkoztatottnak vallók száma 22 ezerrel, a külföldi telephelyen dolgozóké pedig 7 ezerrel csökkent.

A foglalkoztatottak létszáma 1,8 százalékkal volt magasabb március-májusban, mint egy évvel korábban.

Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára az M1 műsorában reagált a KSH által közölt adatokra.



Az államtitkár kiemelte: a fiatalok foglalkoztatását a munkahelyvédelmi akció és az az ifjúsági garancia program is segíti.

Cseresnyés Péter a fiatalok európai foglalkoztatottsági helyzetére példaként említette, hogy Görögországban ennek a korosztálynak még mindig közel 50 százalékos a munkanélküliségi mutatója, Dél-Európa egyes országaiban pedig 24-25 százalékos.

Az NGM az MTI-nek szerdán eljutatott közleményében kifejtette: 2010 óta közel 700 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma Magyarországon, amelyből közel félmillió munkahely a versenyszférában jött létre. A munkanélküliségi ráta a 15-24 éves korosztályban éves alapon 3 százalékponttal, 10,8 százalékra mérséklődött, ami az európai átlagnál számottevően kedvezőbb érték.

A kormány kezdeményezésére elfogadott hatéves bérmegállapodás és adócsökkentési program újabb lendületet adhat a munkaerőpiacnak, a munkavállalási hajlandóság ösztönzésével és a magyar munkaerő elvándorlásának csökkentésével – áll a közleményben.

A legjobb munkavállalási korú foglalkoztatottak száma is emelkedett

A foglalkoztatottak közül 4 millió 347 ezren tartoztak a 15-64 évesek közé. A 15-64 éves foglalkoztatott férfiak száma 1,9 százalékkal 2 millió 367 ezerre bővült, foglalkoztatási rátájuk 1,8 százalékponttal 74,4 százalékra nőtt. A 15-64 éves foglalkoztatott nők száma 1,4 százalékkal 1 millió 980 ezerre emelkedett, foglalkoztatási rátájuk 1,4 százalékponttal 61,0 százalékra javult.

A 15-24 éves foglalkoztatottak létszáma 297 ezer volt, foglalkoztatási arányuk 1,4 százalékponttal 28,3 százalékra nőtt március-májusban az egy évvel korábbihoz képest.

A legjobb munkavállalási korú, 25-54 éves, valamint az idősebb, 55-64 éves korosztályba tartozó foglalkoztatottak száma egyaránt emelkedett, előbbiek foglalkoztatási rátája 1,4 százalékponttal 83,3 százalékra, utóbbiaké szintén 1,4 százalékponttal 50,8 százalékra.

A 20-64 éves korcsoportban – amelyre az Európai Unió 2020-ra 75 százalékos célértéket tűzött ki – a foglalkoztatási ráta 1,7 százalékponttal 72,7 százalékra nőtt. Ebben a korcsoportban a foglalkoztatási ráta a férfiaknál 80,1, a nőknél 65,4 százalék.

A munkanélküliek átlagos létszáma 48 ezerrel 203 ezerre, a munkanélküliségi ráta 1,1 százalékponttal, 4,4 százalékra csökkent március-májusban az egy évvel korábbihoz képest – jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán.

A 15-74 éves munkanélküli férfiak száma 30 ezerrel 104 ezerre, munkanélküliségi rátájuk 1,2 százalékponttal, 4,2 százalékra csökkent.

A munkanélküli nők száma 17 ezerrel 99 ezerre, munkanélküliségi rátájuk 0,9 százalékponttal, 4,7 százalékra mérséklődött.

A 15-24 éves korosztály munkanélküliségi rátája 3,0 százalékponttal, 10,8 százalékra csökkent, ebben az időszakban a munkanélküliek egyhatoda ebből a korcsoportból került ki.

A munkanélküliség átlagos időtartama 16,6 hónap

A legjobb munkavállalási korúak, a 25-54 évesek munkanélküliségi rátája 1,1 százalékponttal, 3,9 százalékra mérséklődött. Az egyre nagyobb munkaerőpiaci aktivitást mutató 55-64 évesek mutatója lényegében nem változott, 4,2 százalék volt március-májusban.

A munkanélküliség átlagos időtartama 16,6 hónap, a munkanélküliek 44,2 százaléka legalább egy éve keres állást, vagyis tartósan munkanélkülinek számít.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma egy év alatt 6,3 százalékkal 288 ezerre csökkent – közölte a KSH.

Elemzők szerint lassuló ütemben csökkenhet tovább a munkanélküliség és nőhet a foglalkoztatás

A munkanélküliségi ráta további csökkenése az elmúlt években megszokottnál lassabb ütemű lehet, a foglalkoztatás bővülésének kisebb lassulása is azt jelzi az MTI-nek nyilatkozó elemzők szerint, hogy egyre kevesebb az aktívan bevonható potenciális munkavállaló, a magyar munkaerőpiacon szerkezeti változásokra lenne szükség.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán közzétett adatai szerint a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 393 ezer volt március-májusban, 1,8 százalékkal, 79 ezerrel több, mint egy évvel korábban; a 15-64 évesek foglalkoztatási rátája 1,6 százalékponttal, 67,6 százalékra emelkedett. A munkanélküliek átlagos létszáma 48 ezerrel 203 ezerre, a munkanélküliségi ráta 1,1 százalékponttal, 4,4 százalékra csökkent március-májusban az egy évvel korábbihoz képest.

Horváth András, a Takarékbank elemzője jelezte, hogy a dolgozni szándékozó inaktívak, a közfoglalkoztatottak, a külföldre ingázók és a munkanélküliek számát tekintve a magyar gazdaság csaknem 800 ezres munkaerő-tartalékkal rendelkezik, ugyanakkor ezek egy részének foglalkoztathatósága problémás, ezért érdemi beavatkozások szükségesek a nyílt munkaerőpiacon való megjelenésükhöz. Hozzátette azt is, hogy a közszférából több tízezer magasan képzett munkavállaló versenyszférába való átvezetésére lenne szükség az egészségesebb hazai foglalkoztatási szerkezet érdekében.

Elmondta, a foglalkoztatás bővülésének kisebb mértékű lassulása arra utal, hogy egyre kevesebb a szakképzett, aktívan bevonható potenciális munkavállaló a magyar munkaerőpiacon, kezdi elérni a csúcsát a foglalkoztatottság a munkaerő jelenlegi képzettségi szintjén. Így még inkább hangsúlyossá válik az oktatás fejlesztésének és a leszakadó rétegek oktatásba való bevonásának kérdése, ha a magyar gazdaság fel kíván zárkózni a fejlett európai gazdaságok foglalkoztatási szintjéhez – hangsúlyozta elemzésében a szakértő.

A foglalkoztatottak száma a következő hónapban lépheti át újból a 4,4 milliót

Az elemző szerint a foglalkoztatottak száma, szezonális hatások miatt, a következő hónapban lépheti át újból a 4,4 milliót, nyár végére pedig megközelítheti a 4,5 milliót. Várhatóan tovább csökken a munkanélküliek száma, idén a nyár második felére 4 százalékra eshet a munkanélküliségi ráta.

A képzett munkavállalók hiánya lassíthatja a bővülést, de ez egyben a termelékenység és a hatékonyság fokozását, illetve a munkaerőt kiváltó beruházások felfuttatását kényszeríti ki a vállalkozásoknál, ami támogatja mind a bérek, mind a GDP erőteljesebb bővülését – közölte. A foglalkoztatás és a reálbérek kiemelkedő növekedése pedig a fogyasztás és a lakossági beruházások további gyorsulását is segíti – fejtette ki Horváth András.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője is kiemelte, hogy a közeljövőben az elmúlt években megszokottnál lassabb ütemű lehet a munkanélküliségi ráta csökkenése. Ennek oka, hogy a jelenlegi környezetben fennmaradó munkanélküliség többnyire strukturális, a munka nélkül maradók valószínűleg csak nagy erőfeszítéssel lennének foglalkoztathatók.

A szakértő szerint a munkanélküliségi ráta év végére 4 százalék közelébe csökkenhet, miközben a bérek emelkedése kétszámjegyű lehet, amelyet felerősíthet a közmunkások számának eséséből származó összetétel-hatás.

Németh Dávid, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője kommentárjában kifejtette, az idei év hátralévő részében tovább javulhat a munkanélküliségi ráta, és elérheti a 4 százalékot, ami lényegében teljes foglalkoztatottságot jelent. A munkaerőpiac helyzete emiatt leginkább úgy javítható, hogy az állami szektorban és a közfoglalkoztatásban dolgozókat képzésekkel “átterelik” az elsődleges munkaerőpiacra, mérsékelve az ottani munkaerőhiányt – fogalmazott. Hozzátette, ezzel a szerkezeti változással lehetne javítani a foglalkoztatottsági és a munkaerőpiaci helyzetet.

A következő hónapokban tovább csökkenhet a munkanélküliségi ráta

Németh Dávid arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a közfoglalkoztatottak száma csökkent, még mindig viszonylag magas, 202 ezer.

Nyeste Orsolya, az Erste Bank szenior makrogazdasági elemzője szerint kedvező, hogy a munkanélküliségi ráta csökkenése az aktivitási ráta enyhe további emelkedése mellett következett be, ami azt jelzi, hogy a munkaerőpiacra visszatérők viszonylag rövid időn belül találnak állást maguknak.

A következő hónapokban tovább csökkenhet a munkanélküliségi ráta, amelyet a szezonális hatások is erősítenek, mert a nyári-őszi hónapokban az idénymunka-lehetőségek száma is felfut. Éves átlagban az Erste továbbra is 4,2 százalékos munkanélküliségi rátára számít – írta kommentárjában.