Belső feszültség az MSZP-ben Botka utasítása miatt

Feszültséget okozott a plakáttörvény az MSZP-ben, miután Botka László megtiltotta a pártnak, hogy benyújtsák saját javaslatukat a témában, és azt is, hogy elfogadják a törvényt. Sőt, még kizárással is megfenyegette azokat, akik nem állnak be a sorba. Sajtóhírek szerint vannak, akik etikai eljárást indítanának Botka László ellen.