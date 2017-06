Új felvétel jelent meg a robbantásra készülő párizsi támadóról

Videót is kiadtak a hétfői párizsi terrortámadás jeleneteiről. A férfi azt remélte, hogy az ütközés során mindkét járművet felrobbanthatja.

Két gázpisztoly, két kézifegyver és egy kalasnyikov puska lapult annak a férfinek a csomagtartójában, aki tegnap autójával szándékosan belerohant a párizsi Champs-Elysées szélén álló rendőrautóba. A 31 éves vezető először felgyújtotta autóját, egy Renault Mégane-t, majd belerohant a sugárút szélén álló rendőrautóba.

Video shows police investigating vehicle amid Champs Elysées incident; driver who crashed into police car is dead. https://t.co/RNUEVcKfOR pic.twitter.com/4W1uscSxml

— ABC News (@ABC) 2017. június 19.