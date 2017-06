Jön a minősített lakáshitel

Június 1-je óta pályázhatnak a bankok a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóbarát lakáshitel-minősítésére. A jegybank tervei szerint a pályázatok elbírálását követően a pénzintézetek már akár idén nyártól kínálhatják a minősített lakáshiteleket.

A fogyasztóbarát minősítéshez különböző feltételeknek kell megfelelnie egy lakáshitel-terméknek. Az egyik legfontosabb feltétel a rögzített kamat. Ez azt jelenti, hogy a bankoknak egy fix kamatfelárat kell ajánlaniuk, ami nem lehet több 3,5%-nál. Ennyi lehet a pénzintézet haszna egy-egy hitelen, és legfeljebb ennyivel kérhet el többet a folyósított hitelért a forrásköltségeken felül.

Isépy Tamás, a Századvég Zrt. tudományos munkatársa szerint a rögzített kamat azért is fontos, mert a hazai kamatok még mindig magasak nemzetközi viszonylatban annak ellenére, hogy a jegybank évek óta radikálisan csökkenti az alapkamatot.

“A kamat két tételből áll össze: a egyik egy referenciakamat, ami az időben változik, a kamatfelárat viszont a bank határozza meg, az ügyfél hitel-visszafizetési képességének megfelelően. És ez a kamatfelár Magyarországon a legmagasabb, 4,7%, az Európai Unióban 2,6%, Romániában 3,3% – az a második – , tehát ha a fair banktörvényre gondolunk, ahol 4,5%-ban maximalizálta ezt, akkor onnan egy 1%-pontos csökkenést jelentene” – fogalmazott.

Várakozások szerint a fogyasztóbarát lakáshitel megjelenésével a bankok kedvezőbb hitelajánlatokkal jelennek meg, ezzel pedig élénkítik a pénzintézetek közötti árversenyt.

Isépy Tamás hozzátette: a változó kamatozású lakáshitelek döntő többsége már most is elérhető 3,5%-nál kisebb kamatfelárral, de az 5-10-15 évig fix kamatot ígérő lakáshitelekre ez még nem jellemző.



“A stabilitási jelentésben az MNB megnézte azt, hogy a jelenleg fennálló hitelek mekkora része az a része, amely már most teljesíti ezt a besorolást. És azt mondta, hogy a változó kamatozásúaknál a 70 százaléka teljesíti, a fix kamatozásúaknál csak a 30. Azt szeretné, hogy a fix kamatozást többen válasszák, és azt, hogy ez is a 70 százalék köré kerüljön” – fogalmazott a szakember.

Fontos tényezőknek kell megfelelniük a minősített lakáshiteleknek

A kamatfelár rögzített mértékén túl a minősített lakáshiteleknek egyéb fontos tényezőknek is meg kell felelniük. Az egyik ilyen, hogy a törlesztés módját kizárólag annuitásos módszerrel lehet meghatározni. Ez azt jelenti, hogy az egyes részleteket úgy számolják ki, hogy a tőke és a kamattörlesztés együttes összege mindig azonos legyen.

Ha nem így lenne, az ügyfélnek jóval többet kellene fizetnie, amikor például még 20 éve van hátra a tartozásából, mint amikor már csak 3.

Emellett a kamatot 3, 5, illetve 10 évre, vagy a futamidő végéig rögzíteni kell annak, aki fogyasztóbarát hitelminősítést szeretne kínálni.

Hatalmas lehetőség az új hitelkonstrukció

Isépy Tamás szerint a lakosság számára hatalmas lehetőségeket rejt magában ez a konstrukció, ugyanis rögzíthetik a kamatperiódus hosszát. Ez azt jelenti, hogyha van egy 20 éves hitelük, akkor akár úgy is dönthetnek, hogy 20 évig ugyanazt az összeget szeretnék fizetni, és erre itt most van lehetőség – mutatott rá, hozzátéve, hogy 3, 5, 10, de akár 30 éves futamidőt is meghatározhatunk.

A minősített hiteleknél emellett a fontosabb határidőket is rögzítik: a hitelbírálati határidő az értékbecslés rendelkezésre állásától maximum 15 munkanap lehet, míg a folyósítási határidő a folyósítási feltételek teljesítésétől számított 2 munkanap. Maximálták a folyósításig felmerülő és az előtörlesztéshez kapcsolódó díjakat is: a folyósítási díj maximum a hitelösszeg 0,75%-a, de legfeljebb 150 ezer forint lehet, míg a teljes vagy részleges előtörlesztési díj nem lehet magasabb, mint az előtörlesztett összeg 1%-a. Utóbbi alól kivételt jelentenek a lakástakarék-pénztári megtakarítások, azok előtörlesztésének ugyanis díjmentesnek kell lennie.

Az egységes feltételrendszer átláthatóbbá teheti a hitelfelvételt, ami növelheti a fogyasztók bizalmát is.

“Ha valaki ilyen minősítést kap, akkor ezeket a feltételeket teljesíti, tehát az nem fordulhat elő, hogy valaki azt mondja, hogy a kamat, az ennyi, alul meg ott van a lábjegyzetben,

hogy a kezelési költség az pedig annyi, és a THM így összességében egy harmadik összeg. Az átfutási időt is, úgymond sztenderdizálja, másrészt pedig a kamat részelemeit is sztenderdizálja, és innentől kezdve ezek tényleg összehasonlítható adatok lesznek” – fogalmazott Isépí Tamás.

A termékek összehasonlíthatóságát a jegybank egy online weboldallal is támogatni fogja, amely a tervek szerint 2017 őszétől üzemel majd.