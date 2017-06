Minden, amit tudni kell az új EU-s roaming szabályozásról

Június 15-én törlik el a roamingdíjakat az unióban. Az M1 Summa című műsorának első adásából kiderülnek a változás legfontosabb szabályai.

A roamingdíjak eltörlése azt jelenti, hogy külföldről ugyanannyiért telefonálhatunk haza, mint amennyiért belföldön. Emellett a mobilinternetért is annyit kell fizetni, például egy nyaralás során, mint amennyit otthon megszoktunk.



Az Európai Bizottság még 2007-ben tűzte ki célul a roamingdíjak csökkentését. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szakértője, Orosz Brigitta elmondta: erre az elmúlt tíz évben több lépcsőben már sor került. Példaként hozta, hogy míg 2009-ben akár 150 forintra is rúghatott ez az összeg, addig napjainkban 20 forint környékén van.

A feltöltősökre is vonatkozik

Az új szabályozás előnyei mindenkire egyformán vonatkoznak a tarifacsomagjuk függvényében. Azaz a feltöltőkártyás ügyfelek ugyanannyi percet telefonálhatnak az EU országaiban, mint itthon, ahogy a havidíjas ügyfelek költségei is változatlanok lesznek, ha például Berlinből Stockholmba vagy Budapestre telefonálnak. A korlátlan beszélgetést, illetve adatforgalmat nyújtó csomagoknakpedig az unión belüli használata lesz korlátlan.

Csak átutazóknak

Orosz Brigitta szerint fontos tudni ugyanakkor, hogy a roamingdíj, azaz a külföldi telefonálás felárának eltörlése csak az átutazókra, például a turistákra vonatkozik, azokra nem, akik életvitelszerűen élnek külföldön.

A méltányos használati feltételek azokra vonatkoznak, akik 4 hónapnál kevesebb időt töltenek egyhuzamban az EU valamelyik tagországában. A 120 napot meghaladó telefonos kommunikációt úgynevezett külföldi mobilhasználatnak minősítik, amiért a szolgáltatók hálózathasználati díjakat számlázhatnak az előfizetőnek. A hanghívások pótdíja percenként 3,20 euró lesz, egy SMS-ért 1 eurócentet kell fizetni, míg az adatforgalom plusz terhe 7,70 euró lesz gigabájtonként.

Nagy-Britanniában nem kell roamingdíjat fizetni

A roamingdíj alól a kilépési folyamat lezárulásáig Nagy-Britannia is mentesül, tehát aki például a szigetországba megy meglátogatni a rokonait, magyar tarifán telefonálhat haza. Aki viszont Svájca utazik, továbbra is arra készüljön, hogy június 15-e után is megmaradnak a jellemzően 300-400 forintos percdíjak, az alpesi ország ugyanis nem tagja az Európai Uniónak.