Kiszivárgott levél: Magyar Bálint egyengette a CEU útját

Személyes hangvételű levélben kérte a milliárdos Soros György Gyurcsány Ferenctől és Magyar Bálinttól, hogy milyen módon szabályozzák a hazai felsőoktatást, hogy az az általa alapított egyetemnek minél jobb legyen – derült ki egy 2005-ös levélből, melyet az Origo.hu közölt.

Örömmel vette tudomásul Soros György, hogy 2005 márciusában 15 éves akkreditációt nyert az általa alapított Közép-európai Egyetem, és mindezt egy személyes hangvételű levélben köszönte meg Magyar Bálint SZDSZ-es oktatási miniszternek.

Az Origo birtokába került levél szerint a Soros-egyetem alapítója szerint mindez nem történhetett volna meg Magyar Bálint személyes hozzájárulása nélkül.

Soros György arról is írt, hogy szeretné, ha a korábbi lex CEU nem veszítené el hatályát, és az akkor életbe lépő új felsőoktatási törvénnyel együtt hatályban maradna. Soros ebben is a liberális oktatási miniszter segítségét kérte. A multimilliárdos-tőzsdespekuláns arra is kérte Magyart, hogy a CEU preambulumában mindenképpen maradjon meg a magyar és amerikai fenntartóra való utalás.

Soros György szívélyes levelében arra is kitért, hogy egyik kollégája, Terták Ádám az akkori miniszterelnök (Gyurcsány Ferenc) informális támogatását is kérni fogja, hogy az általa javasolt dolgok mindenképpen legyenek benne a törvényben.