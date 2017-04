Drágulnak a horvát autópályadíjak

Öt százalékkal emelkednek az árak hétfőtől - közölte a Horvát Autópályák Vállalat (HAC).

A horvát kormány március közepén fogadta el az autópálya-kezelő vállalatok átszervezésére irányuló reformtervezetet, amely egyben az autópályadíjak növekedését vonta maga után. Az átalakítás április 3-tól öt százalékos autópályadíj-növekedést irányozott elő, és lehetőséget biztosított további 10 százalékos drágulásra a turisztikai főszezonban (július 1-jétől szeptember 30-áig).

A Zágráb-Split közötti autópályaszakasz díja 174 kunáról 183 kunára (7686 forint) emelkedett. Aki egészen Dubrovnikig utazik, 223 kuna helyett most 234 kunát fizet. A Zágráb-Rijeka útszakasz díja nem változik, marad 70 kuna. A magyar határtól a Zágrábig tartó autópályán (Gorican-Zagráb) 42 kuna helyett 44 kuna a jegy ára. Aki az ország keleti feléből utazik az Adriai-tengerre és Udvarnál vagy Drávaszabolcsnál lépi át a határt, valamint Eszéknél hajt fel az autópályára, Zágrábig 116 kuna helyett, most 121 kunát fog fizetni. Az autópálya díjak euróban is fizethetők.

Fotó: MTI/EPA

Az emelés hátterében az áll, hogy a HAC kötelezettségei 5,2 milliárd euróra rúgnak. A cégnek csak az idén 1,14 milliárd euró törlesztőrészletet kell visszafizetnie, jövőre pedig még többet. Az ágazat adóssága az államadóság 13,5 százalékát teszi ki, a bevételek pedig nem elegendőek arra, hogy a következő öt évben fedezzék a hiteleket.

Oleg Butkovic tengerészeti, közlekedési és infrastrukturális miniszter korábban úgy fogalmazott: nem vetették el a matrica bevezetésének lehetőségét, de egyelőre marad a jelenlegi fizetőkapus rendszer.