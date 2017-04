Így újul meg a városligeti park

Kerékpáros-, család- és kutyabarát ötletek – egyebek mellett ilyen javaslatok is érkeztek a Városliget parkjának megújításával kapcsolatos felhívásra. A több száz javaslat nagy részét beépítik a szakemberek a végleges tervekbe.

Tavaly lezajlott a pályázat, amelyen a nyertes cég javaslata elnyerte a tervezés jogát. Ehhez a ligethasználók véleményét is figyelembe vették, illetve azokét is, akik a Liget fenntartásában részt vesznek, így született összesen 558 javaslat mintegy 118 intézmény képviselőjétől – mondta el Persányi Miklós, a Fővárosi Állat és Növénykert főigazgatója, a Liget Budapest Projekt részét képző kert- és tájépítészi feladatok miniszteri biztosa a Kossuth Rádió Közelről című műsorában csütörtökön.

A Városliget Zrt. által, a Néprajzi Múzeum új épületére kiírt nemzetközi építészeti tervpályázat nyertesének, a Napur Architect Kft. által vezetett konzorciumnak a látványterve, amely ezen a napon, 2016. május 17-én vált hozzáférhetővé. A Néprajzi Múzeum minden szakmai és látogató igényt kielégítő új épülete a tervek szerint 2019-ben készül el a Liget Budapest projekt keretében, az Ötvenhatosok terén. MTI Fotó: Napur Architect Kft.

Persányi Miklós elmondta: a javaslatok közül a legtöbb komfortlétesítményekkel foglalkozott, így például a közvilágítással, ivókút, hulladékgyűjtő pihenőhelyek kialakításával, elegendő illemhelyekkel vagy kutyapiszok-gyűjtőkkel, illetve a kerékpárkölcsönzéssel.



Hallgassa meg a beszélgetést a Kossuth Rádióban!

Úgy fogalmazott: reális javaslatok érkeztek, amelyek 90 százaléka be fog épülni a megvalósításba. Azt ugyanakkor hozzátette, néhány ötlet valószínűleg kimarad majd, ilyen például az extrém sportokkal, vagy a motorversenyek szervezésével szemben támasztott igény, amelyekről egyelőre úgy látják, hogy a Ligetben nem megvalósíthatóak.

Mint mondta, folyamatosan zajlottak az egyeztetések különböző szervezetekkel, külön a kutyásokkal, kerékpárosokkal.

A vakokkal és csökkent látókkal zajlott egyeztetésen például a tervezői stratégia is megváltozott, hiszen egy javaslat szerint a számukra fenntartott kertbe mások is bemehettek volna, ám a csoport jelezte, biztonságérzetüket zavarná, ha mások is beléphetnének így inkább úgy döntöttek: zártabb térként marad a kert, a tervezők ezt elfogadták.

Persányi Miklós arról is beszélt, hogy a kutyások szerettek volna magasabb komfortot nyújtó területeket kutyafuttatókkal, valamint több, kisebb tematikával vagy épp kutyazuhanyozóval. Fontos kérdés volt a kutyások számára továbbá, hogy a Liget más területein is lehet-e póráz nélkül kutyát futtatni, de mivel van, akit ez zavarhat, esetleg fél a kutyáktól, éppen ezért a tervek szerint lesznek olyan részek, ahol lehet póráz nélkül is sétálni, de olyan is, ahol ez nem lesz megengedett – fűzte hozzá.

A tervezett kerékpártárolók biztonságosak lesznek, a javaslatok között emellett öltöző és zuhanyzó is szerepel kerékpárosok részére – mutatott rá Persányi Miklós.

A véglegesnek mondható vázlatterv tavasz végére készülhet el a városligeti parkról.