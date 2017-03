Négy halálos áldozata van a londoni terrortámadásnak

Kettős támadás rázta meg szerda délután London központját: egy késsel felszerelkezett autós embereket gázolt a Westminster-hídon, majd autójából kiszállva a parlament bejáratnál rátámadt egy rendőrre. A támadó, a megtámadott rendőr és két elgázolt személy is meghalt, legalább húsz sérültet kórházba szállítottak. A londoni rendőrség terrortámadásként kezeli az incidenst. A londoni magyar nagykövetség telefonszáma: 00 44 20 7201 3440.

A londoni magyar nagykövetség telefonszáma: 00 44 20 7201 3440.

Már aktív a Facebook személyes biztonság ellenőrzésére szolgáló funkciója is, ahol mindenki leellenőrizheti, hogy Londonban tartózkodó ismerősei jól vannak-e.

Négy halottja van a szerdai londoni terrortámadásnak. A brit sajtó szerint egy férfi legalább nyolc embert elgázolt a londoni Westminster-hídon, majd a kocsijából kiszállva egy konyhakéssel a kezében elindult a parlament épülete felé. Friss források már két támadóról beszélnek, de ezeket a híreszteléseket nem tudták bizonyítékokkal alátámasztani. A rendőrök csak a bejáratnál kapták el, ahol a férfi rátámadt az egyik rendőrre. A tiszt viszonzásul golyót eresztett a támadóba, de a kórházba érve belehalt sérüléseibe. A parlamentet és a hidat lezárták, több mentőautó és egy mentőhelikopter is megérkezett a helyszínre. A brit rendőrség egyelőre terrorista támadásként kezeli a londoni parlament közelében történt incidenst, amíg a tények mást nem igazolnak. A rendőr mellett a támadó és két, a hídon elgázolt ember is meghalt.

A szerdai támadás a legsúlyosabb terrorcselekmény Londonban azóta, hogy 2005. július 7-én négy öngyilkos merénylő pokolgépeket robbantott három londoni metrószerelvényen és egy városi buszon, 52 ember megölve és több mint hétszázat súlyosan megsebesítve.



Támadás a brit parlamentnél

22:11 – Két román sérültje is van a támadásnak, őket egy közeli kórházba vitték, állapotukról nem közöltek részleteket.

21:55 – Nem változik a brit terrorkészültség szintje

Ezt jelentette be a brit kormány válsághelyzeti tanácskozó testületének (COBRA) ülése után Theresa May brit miniszterelnök szerda este, így Nagy-Britanniában így továbbra is a második legmagasabb készültségi fokozat van érvényben, amely a hivatalos meghatározás szerint súlyos terrorfenyegetettséget jelent.

Theresa May brit miniszterelnök kitartásra buzdította Nagy-Britanniát szerda esti beszédében, és kiemelte: a szerdai parlamenti támadás a brit értékek ellen irányultak, az általuk képviselt, világszerte elismerést és csodálatot kiváltó irányvonal ellen. Leszögezte, hogy csütörtök egy új nap lesz, folytatódik az élet, a képviselők is újból összegyűlnek a parlamentben. “Mindannyian előre tekintünk majd, nem hagyjuk, hogy a terrorizmus hangja közénk álljon” – hangsúlyozta a vezető.

21:55 – Találgatják a támadó kilétét

21:30 - Theresa May brit miniszterelnök együttérzését fejezte ki a szerdai londoni merénylet áldozataival, illetve hozzátartozóikkal. ”A miniszterelnök és a kormány lélekben e megdöbbentő incidens halottjaival és sérültjeivel vannak, valamint azok családjaival” – áll a kormányfő hivatalának közleményében.

21:20 - Donald Trump amerikai elnök együttérzését nyilvánította ki Theresa May brit kormányfőnek a szerdai londoni terrortámadás után és felajánlotta az amerikai kormány segítségét. A telefonbeszélgetésben az amerikai elnök ismételten elítélte a terrorizmust és kormánya maradéktalan és mindenre kiterjedő segítségét ajánlotta fel.

21:20 – Megkéseltek valakit egy dél-londoni metróállomásnál: rendőrautók lepték el a londoni Kennington metróállomást szerda este. A tiszteket este 7-kor riasztották a helyszínre, ahol állításuk szerint egy hatalmas verekedés közepébe csöppentek. Egy férfit állítólag megkéseltek, de nem vettek őrizetbe senkit – írja az Express brit lap.

21:15 – Újabb támadásoktól tartanak az emberek Londonban

20:55 – A BBC cáfolja, hogy a korábban több forrás által megnevezett Abu Izzadeen lett volna a támadó.

Confirmed from multiple sources – official and community – that Trevor Brooks NOT attacker. He’s still in jail despite what others report. — Dominic Casciani (@BBCDomC) March 22, 2017

20:49 - A magyar kormány részvétét fejezi ki az áldozatok családjainak

Közlésük szerint a hivatalos úton az Egyesült Államokban tartózkodó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megdöbbenéssel értesült a londoni eseményekről. Úgy fogalmaztak: az ilyen tragikus események is aláhúzzák annak fontosságát, hogy az európai politikában az európai emberek biztonságának garantálása első helyen kell, hogy szerepeljen.

“Növelni kell a terrorellenes küzdelem erőfeszítéseit, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy helyreállítsuk Európa biztonságát” – hangsúlyozták. A Scotland Yard tájékoztatása szerint négyen meghaltak és legalább húszan súlyosan megsérültek a London belvárosában szerdán elkövetett merényletben.

20:28 - Az Independent brit újság helytelenül nevezte meg a terrortámadás elkövetőjét, biztonsági forrásokra hivatkozva állították, hogy egy Abu Izzadeen nevű férfi támadott, korábbi nevén Trevor Brooks.

20:00 - Tusk: az EU kész segítséget nyújtani Nagy-Britanniának a terrorizmus elleni harcban

Az Európai Tanács elnöke együttérzéséről biztosította a támadás áldozatait. Hangsúlyozta, hogy Európa határozottan kiáll Nagy-Britannia mellett a terror elleni harcban és kész segítségét nyújtani neki.

19:45 - A Temze partján álló óriáskerék, a London Eye több mint egy órára leállt, így a fülkékben ragadtak az emberek. Mindeközben a Buckingham palota védelmét is megszigorították, a parlamentnél pedig tűzszerészek tűntek fel – sokan újabb támadásoktól tartanak Londonban.

19: 30 - Merkel: Németország kiáll Nagy-Britannia mellett a terror elleni küzdelemben

Hasonló nyilatkozatokat tettek közzé vezető francia és osztrák politikusok is.

19:20 - Maximális készültség Rómában és Milánóban is: lezárták a római parlament felső- és alsóháza épületének környékét is a londoni merényletet követően. Szerda éjféltől a legmagasabb fokú biztonsági készültség lép életbe az olasz fővárosban a közelgő EU-csúcs, valamint Milánóban Ferenc pápa látogatása miatt.

19:08 - Scotland Yard: négy halottja és legalább húsz sérültje van a támadásnak

A hivatalos információk szerint egyetlen merénylő volt, aki több embert, köztük három rendőrt ütött el a Westminster-hídon. Ezt követően a parlament kerítésének csapódott, majd az ott szolgálatot teljesítő rendőrt megkéselte, az pedig lelőtte a támadót – a legfrissebb hírek szerint a járőr a helyszínen életét vesztette.

19:00 – Az Independent információi szerint három rendőr is megsérült a terrortámadás során.

18:55 – Négy halálos áldozata van a londoni terrortámadásnak: a megkéselt rendőr, két elgázolt személy és a támadó is életét vesztette.

18:40 - BBC: meghalt a megtámadott rendőr. A BBC értesülése szerint meghalt az a rendőr, akire a szerdai londoni merénylet elkövetője a brit parlament mellett rátámadt.

18:35 - A Yahoo közreadott egy felvételt, melyen jól hallható a lövöldözés, amit követően a gépfegyveres rendőrök érkeztek a parlamenthez.

Watch the terrifying moment police opened fire outside of #Parliament in this eyewitness video captured by Taiwanese tourist Aaron Tsang pic.twitter.com/WrCVhWPrFK — Yahoo UK News (@YahooNewsUK) 2017. március 22.

18:30 - Politikus próbálta megmenteni a rendőr életét

Egy parlamenti képviselő segített először a megkéselt rendőr segítségére. Tobias Ellwood elsősegélyben részesítette a sérült tisztet, majd a kezével próbálta elállítani a vérzést – tudósított az Independent és a The Guardian.

Bloodied MP ‘tried to save life of policeman during Westminster terror attack’ https://t.co/aBoWtGulEE — The Independent (@Independent) 2017. március 22.



18:16 – Teljes körű terroristaellenes nyomozásba kezdett a londoni rendőrség: a brit rendőrség szerda délután közölte, hogy teljes körű terroristaellenes nyomozásba kezdett, ezzel egy időben bejelentették, hogy Theresa May kormányfő vezetésével összeült a brit kormány rendkívüli események idején ülésező tanácskozó csoportja (Cobra).

18:08 – Nincs hír magyar sérültről

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) szóvivője arról tájékoztatott az M1 Híradójában, hogy folyamatosan kapcsolatban állnak a helyi rendőrséggel. Azt kérték a rendőrségtől, hogy azonnal tájékoztassák az illetékes magyar szerveket, ha tudomásukra jut olyan információ, amely szerint lehet magyar érintett. Három kiskorú francia diák megsérült, a többi sérült állampolgárságával kapcsolatban nem adtak eddig felvilágosítást – közölte Menczer Tamás.

Közzétették a londoni magyar nagykövetség telefonszámát: 00 44 20 7201 3440, ezen a számon kérhetnek információt. A szóvivő azt kérte, hogy csak azok telefonáljanak, akiknek rokonuk, ismerősük valóban a helyszínen lehetett.

18:00 - A Sky News televízió értesülése szerint két ember halt meg, más források ezt nem erősítették meg. A sérültek között francia források szerint három francia diák is van.

17:50 - A szemtanúk egy támadót láttak a londoni Westminster-hídon és a parlament közelében – jelentette szerda délután a spanyol hírügynökség az angol sajtóra hivatkozva.

17:40 – A parlamentbe zárt képviselőket és látogatókat kivezették a parlament régi szárnyából, nekik az incidens helyszíne mellett kellett kisétálniuk. Az épület környékén még mindig erős a rendőri jelenlét: legalább 20 rendőrautó, hat mentő és öt tűzoltóautó várakozik az Országház-téren.

17:10 – A Westminster-hídon elgázolt egyik nő belehalt sérüléseibe. A mentőszolgálat szerint az elhunyt nőn kívül legalább tíz sérültet kezelnek.

16:55 – A rendőrök keresőkutyákkal indultak el a Westminster-híd irányába – jelentette Tom McTague, a Politico magazin vezető brit politikai tudósítója.

16:50 – Egyetlen terrorista sem jutott be a parlament épületébe – közölte a rendőrség. A parlamenti képviselőket “visszaküldték a szobájukba”, az épületben alig van térerő.

16:30 – Az Országház-térnél leszálló mentőhelikopter a támadót lelövő megkéselt rendőrrel a fedélzetén távozott, míg a többi sérültet a főkapun beszáguldó mentőautó emberei látták el. A Reuters brit hírügynökség fotóinak tanúsága szerint legalább négy sérült fekszik a Westminster hídon, többen erősen véreznek, és úgy tűnik, nincsenek eszméletüknél.

Egy támadó követte el mindkét támadást

A beszámoló szerint egy szürke, Hyundai típusú gépkocsi elgázolt több embert a hídon, majd nekiment a híd korlátjának, és leállt. A vezetője kiszállt, és a parlament felé ment tovább. Ott megkéselt egy rendőrt, és éppen készült megtámadni egy másikat is, amikor a biztonsági erők lelőtték.

Spöttle: Feltérképezte a terepet a merénylő

A rendőrök testpáncélzatban állnak, így kemény ellenállásra számíthatott a londoni parlament épületéhez tartó merénylő – mondta Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő az M1 Szemtől szembe című műsorában. Kiemelte: a támadó egyértelműen az Iszlám Állam utasítását követte, hiszen a terrorszervezet korábban felszólította követőit, hogy akár késsel is, de támadják meg a nyugati demokrácia és kultúra szimbólumait.

A következő órák nagyon érdekesnek ígérkeznek, hiszen fontos részlet, hogy a férfi brit állampolgár-e avagy bevándorló – hangsúlyozta.

A lengyel külügyminiszter is a szemtanúk között van

Radoslaw Sikorski volt lengyel külügyminiszter videofelvételt közölt a szerdán Twitter-oldalán a londoni Westminster hídon, az úttesten heverő sérültekről.

Sikorski véletlenül járt arra egy taxin, és annak ablakából készítette a felvételt. Mint a BBC brit hírtelevíziónak elmondta, legalább öt ember feküdt az úton, miután egy gépkocsi elgázolta őket. Először egy hangot hallott, amelyet egy ütközés hangjának vélt, és amikor kinézett a taxi ablakán, egy súlyos állapotban lévő embert látott. Utána észrevett a földön egy másodikat, erre elkezdett felvételt készíteni. Majd látott még három sérültet a földön, aki közül az egyik erősen vérzett.

Középkorú férfi lehetett a támadó

Az egyik szemtanú elmondásai szerint a támadó egy negyvenes éveiben járó férfi volt.

“Épp a Big Bent fényképeztük, mikor megláttuk, hogy emberek rohannak felénk. És akkor megjelent a negyvenes férfi, kezében egy húsz centis késsel. Majd lövéseket hallottunk, és amikor áttértünk az út túloldalára, egy földön fekvő férfit láttunk, körülötte vér volt” – mesélte a nő. ”Átrohant a kapukon, a parlament felé tartott, a rendőrök pedig utána szaladtak” – folytatta.

Korábbi jelentések szerint a Westminster-hídon gázoló autó vezetője egy tucat ember elütése után a Westminster-palota korlátjának hajtott. Biztonsági források szerint a feltételezett támadó egy középkorú férfi, aki az ütközés után kiszállt a kocsijából, és egy 15-20 centis késsel rátámadt az odaérkező rendőrre. A tiszt megsérül, de a földön fekve tovább mozgott, kezével az egyik vállát fogta. Jelentések szerint legalább egy embert láttak a parlament épülete felé szaladni a Big Bennél. A rendőrök rákiáltottak, hogy álljon meg, majd lövések dördültek el. Ezután több tucat tiszt érkezett a kapuhoz, és berohantak az épület bejárata elé.

Theresa May-t már kimenekítették

A támadás alatt Theresa May miniszterelnök is a parlament épületénél tartózkodott, de a vezetőt nyolc civil ruhás rendőr már kikísérte az épületből és beültette egy megérkező kormányzati járműbe. A Sky News úgy tudja, hogy Theresa May már elhagyta a parlament környékét.

Megpróbált bejutni a parlamentbe

Időközben egy légi mentő is leszállt az Országház-téren, a mentősök két sérültet láttak el a helyszínen. A parlament épületében levők két lövést hallottak, egy szemtanú beszámolója szerint egy rendőr megragadott egy férfit, aki az épületbe próbált bejutni és hátralökte az ismeretlen férfit.

Kertész Róbert az M1 hírcsatorna tudósítója is arról számolt be, hogy két támadás is történt. Egy férfi autóval a járókelők közé hajtott a Westminster-hídon, ahol öt embert gázolt el. Nem tudni, hogy a két akciót ugyanaz a férfi követte-e el, mindenesetre egy férfi rátámadt egy rendőrre a parlament előtt – őt a hatóság emberei lelőtték.

A tágabb környéket a rendőrség hermetikusan lezárta – a képviselőket kiterelték az épületből.

”London szívét érte terrortámadás”

Horváth József, biztonságpolitikai szakértő szerint, ami Londonban történt egyértelműen terrortámadás, ami most éppen London szívét érte. Azonos állásponton van Földi László is.

Ezután a támadás után automatikusan meg kell emelni a terrorkészültségi szintet, mert nem lehet tudni, hogy a mostani cselekményeket egy második hullám nem fogja-e követni – hívta fel a figyelmet a szakértő.

Fotó: MTI/AP/Victoria Jones

Most az elsődleges az elkövetők személyének beazonosítása, a következő lépés pedig megnézni azt, hogy az elkövető kikkel állhatott kapcsolatban.

Földi szerint is terrorcselekmény történt

Egyértelmű, hogy terrorcselekmény történt, hiszen embereket ilyen formán megtámadni merénylet – ezt már Földi László mondta az M1-nek nyilatkozva.

A Londonban történteknek a szakértő szerint szimbolikus üzenete van. Egyrészt ma március 22-e van, egy évvel ezelőtt történtek a brüsszeli merényletek, másrészt egyszerre két helyütt követték el a merényleteket.

Mindezek a cselekmények annak a következményei, hogy azonosítatlan embercsoportok bolyonganak az utcákon – véli Földi László. Hozzátette: ilyen körülmények között borzasztóan nehéz megelőzni terrorcselekményeket.

„Az ilyenfajta merényleteket soha nem fogjuk tudni megelőzni”

Gyarmati István, biztonságpolitikai szakértő azt mondta, hogy most valószínűleg megerősítik majd a biztonsági intézkedéseket, de a baj ott van, hogy ezeket nem lehet fenntartani a végtelenségig.

A szakértő szerint, sajnos ki kell mondanunk, hogy bármit is csinálunk, az ilyenfajta merényleteket soha nem fogjuk tudni megelőzni.