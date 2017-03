Ez már nem gyakorlat: ezer katonát vezényel a NATO Lengyelországba

Több mint 1100 katonát vezényel Lengyelországba a NATO április elején, „válaszul az orosz agresszióra”. A zászlóalj parancsnoka szerint készek halálos eszközökhöz is nyúlni.

A NATO-csapatokat Orzysz városánál állomásoztatják majd, 220 kilométerre északkeletre Varsótól. A katonák nagy része, 900-an amerikaiak lesznek, mellettük 150 brit és 120 román érkezik.

A zászlóalj parancsnoka, Steven Gventer alezredes szerint ez egy konkrét misszió lesz, nem pedig gyakorlatozások sorozata.

MTI Fotó: Krizsán Csaba

Paul Rothlisberger őrnagy elmondta: az áthelyezés csak egy része a NATO válaszának Moszkva felé.

Az átcsoportosítás annak a tavalyi döntésnek a része, ami alapján négy zászlóaljat telepítenek a Baltikumba is. Ebbe beletartozik 4 ezer katona tankokkal, páncélozott járművekkel, a légi támogatás és a high-tech hírszerzés is. A tervek szerint júniusra fejeződik be a művelet, amibe a britek, Kanada és Németország száll még be, ők irányítanak majd három zászlóaljat.

A NATO szerint ezek a kihelyezések arra szolgálnak, hogy megnyugtassák a kelet-európai tagországokat a Krím-félsziget orosz annektálása és a kelet-ukrajnai konfliktus után.

Oroszország természetesen kritizálja a NATO-t az áttelepítések miatt, ami számukra nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Februárban Putyin elnök azt mondta: az ilyen lépésekkel provokálják az oroszokat, ami veszélyt jelent a nemzetközi békére.