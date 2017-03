Orbán: Nyugodtan aludhatnak a németek, megvédjük a határokat

Egyre több érzelemmel telítődnek a viták, mert az Európai Unió komoly döntések előtt áll, így “nem babra megy a játék”. Orbán Viktor szerint túl sok álláspont van az Európai Unióban, így túl sokfelé húznak a lovak. “Európa egyrészt még mindig a világ legjobb helye, másrészt hanyatlás és kihívás előtt állunk. Ha nem változtatunk, Európa elveszítheti jelentőségét” – fogalmazott. A pálya, amin vagyunk, rossz– tette hozzá.

Meg kell állítani Brüsszelt

A kormányfő kijelentette: ebben az évben fontos, hogy Brüsszelt megállítsuk, mert Brüsszelnek számos olyan kezdeményezése van, amellyel nemzeti hatásköröket akar elvenni.. Öt komoly témakör van, amelyben meg kell védeni érdekeinket, ehhez nemzeti egységre is szükség van, ezért “nemzeti konzultációt fogok indítani” – mondta Orbán Viktor.

Az öt ügy a rezsicsökkentés megvédése, a migráció kérdése, a Magyarországon politika tevékenységet végző külföldi szervezetek átláthatóvá tétele, az adómegállapítás jogának Magyarországon tartása és a munkahelyteremtési eszközök megvédése – sorolta fel.

Megvédtük a határokat

A migrációval kapcsolatban Orbán Viktor kifejtette: Magyarország megvédte a saját és Európa határait is. “Szerénynek kell lenni, de ha Európa határai ma védettek, abban nekünk, magyaroknak fontos szerepünk volt” – emelte ki.

A jogi határzár elfogadott szigorításáról a miniszterelnök kifejtette: a legutóbbi brüsszeli csúcstalálkozón is ismertette a változtatást, amelynek lényege, hogy egy menedékkérőnek ügye jogerős lezárultáig ellenőrzött helyen, a tranzitzónában kell maradnia. Ez “nem minősül fogságnak”, mert Szerbiába bármikor vissza lehet menni – emelte ki.

A gazdagabb országok érdekét is védjük

“A miniszterelnökök szó nélkül tudomásul vették, amit mondtam” – közölte, hozzáfűzve, hogy Magyarország valójában egy európai jogszabályt tart be, és közben a tőle nyugatra lévő, jóval gazdagabb országok érdekét is védi. Megjegyezte azt is, arra számít, hogy “a Sorosék” majd “jól megtámadnak bennünket”.

Azzal kapcsolatban, hogy a strasbourgi bíróság szerint a magyar hatóságok jogellenesen tartottak fogva és toloncoltak ki két menedékkérőt, Orbán Viktor azt mondta: Magyarországot egy Soros György által is finanszírozott nemzetközi szervezet perelte be, és a bíróság igazat adott neki. Vagyis azt az országot “meszelték el”, amelyik betartja a jogszabályokat – kommentálta az ítéletet. Szerinte “az egész egy abszurd képtelenség”, ami az embercsempészek, a brüsszeli bürokraták és a Magyarországon működő, külföldi pénzből finanszírozott szervezetek összjátéka.

Törökország kevés

Az EU-török megállapodás felmondásával kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, aki ismeri a magyar történelmet, azt pontosan tudja, hogy csak és kizárólag Törökország kezébe tenni a mi biztonságunkat nem szabad.

A miniszterelnök emlékeztetett: azt a nézetet képviselte Brüsszelben, hogy meg kell egyezni Törökországgal, de kizárólag az ő kezükbe tenni a biztonságunkat, nem okos politika. “Azt mondtuk, meg kell egyezni Törökországgal, de közben gőzerővel építeni kell a kerítéseket” – fogalmazott.



Nem volt okos politika piszkálni a törököket

Az pedig végképp nem okos politika, ha “a törökök kezébe tesszük le a biztonságunkat, és közben egyfolytában piszkáljuk, támadjuk, bíráljuk őket”, hogy “nem elég demokratikusak, nem jól áll a hajuk, nem jó a politikai rendszerük, nem így kell viselkedni” – jegyezte meg.

Jelezte azt is, nem állítja, hogy a törökök ártatlanok ebben a vitában, de az európaiak hozzáállása – miközben Törökországtól várjuk a biztonságunkat – nem tűnik harmonikusnak.

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a 180 perc című műsorban a Kossuth Rádió stúdiójában 2017. március 17-én (MTI Fotó: Koszticsák Szilárd)

Nyugodtan aludhatnak a németek

A miniszterelnök kiemelte, hogy ezért építi Magyarország a második biztonsági kerítését is, amely május végére várhatóan elkészül. “Ausztriában és Németországban az emberek nyugodtan aludhatnak, mert mi megvédjük a határokat” – tette egyértelművé.

“A multik jól fognak járni, de a magyarok nem”

Az adómegállapítás jogáról szólva kifejtette: ha a magyar adórendszer szerkezetének ügyében nem Budapesten, hanem Brüsszelben fognak dönteni, akkor “a multik jól fognak járni, de a magyarok nem”. Ugyanígy lenne a rezsidíjak esetében, ha az energiaárakat nem a tagállamokban, hanem “valahol Brüsszel környékén” fogják meghatározni – tette hozzá.

A kereskedelmi láncokat érintő tervekre rátérve Orbán Viktor jelezte, hogy még nem dőlt el, milyen lépések lesznek. Konzultációkat folytatnak – amelyek még hetekig eltarthatnak – a kereskedelmi szervezetek képviselőivel, de az biztos, hogy a jelenlegi szabályozás nem megfelelő – erősítette meg.