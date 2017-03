Szexista jelzőlámpák miatt dühöngenek a feministák

Tíz szoknyás jelzőlámpát helyeztek el Melbourne belvárosában. Az új kampány a nemek közötti egyenlőségre próbálja felhívni a figyelmet, de a kedves ötlet vegyes fogadtatásban részesült.

Sokan szexista ötletnek nevezték azt, hogy a nőket szoknyában ábrázolták, többen azt írták, hogy ők speciel nő létükre nadrágot hordanak, egy cinikus hozzászóló pedig a feminizmus megcsúfolásnak és veszett ügynek nevezte a női jelzőlámpák elhelyezését.

Milliókról beszélünk

Hat jelzőlámpa megváltoztatása majdnem 2 millió forintba került. A végrehajtó bizottság elmondása szerint a hölgy lámpának csupán egy kedves gesztusnak szánták, senkit sem akartak megsérteni. Azért valósították meg az ötletet, mivel az ausztrál társadalom felét köztudottan nők alkotják, és ezt a lámpáknak is képviselniük kell.

The first pedestrian lights have been switched from the walking man to walking women in the name of gender equality @7NewsMelbourne pic.twitter.com/FQOQfIu6H5

— Jodi Lee (@jodilee_7) 2017. március 6.