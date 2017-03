Online árverés – Honnan tudjuk, hogy valóban jó terméket vásárolunk?

Egyre népszerűbb az online árverés. Ma már nemcsak gépeket, hanem házat, könyvet, és lényegében bármi mást is meg lehet vásárolni az internet segítségével. Miként működik az online árverés? Melyek az előnyök, a veszélyek, a jogi buktatók? Ezekre keresték a választ a Kossuth Rádió Napközben című műsorában.

Ma már gyakorlatilag minden megvásárolhatunk az interneten. Több oldal is foglalkozik úgynevezett online licitálásokkal. Árverésen értékesíti például használaton kívüli, feleslegessé vált ipari berendezéseit a Pick Szeged. Miskolc pedig egy villamost próbál eladni egy ilyen oldal segítségével. De hogyan működnek az online aukciós oldalak? Honnan tudjuk, hogy ki az igazi eladó? Tényleg azt vesszük meg, ami a megadott képen látható?

Kocsis Csaba, az INTERGAVEL Aukciószervező Kft. ügyvezetője arról beszélt a Kossuth Rádió Napközben című műsorában, hogy az általuk működtetett oldalon megpróbálnak minél több adatot és részletet leírni egy eladásra kínált termékről. Hozzátette: a feltöltött képeket is ők maguk készítik, már csak amiatt is, mert így személyesen is meggyőződhetnek a termék valódi létéről.

Fotó: Shutterstock

Elmondása szerint náluk még nem volt probléma, de ez annak is köszönhető, hogy hirdetőik nem magánszemélyek, hanem többnyire multinacionális vállalatok, akiknek érdeke, hogy minél több pénzért tudják eladni a termékeiket. Bár többnyire nem mindig van személyes találkozás, Kocsis Csaba javaslata még az is, ha van rá mód, mindenképpen el kell menni megnézni a terméket, mielőtt licitálnának rá.

Mi az online árverés? Mi a folyamata?

Az online árverés egymástól távol levő személyek között megkötött szerződés – magyarázta dr. Tocsész Eszter ügyvéd a Kossuth Rádió műsorában.

Elmondása szerint egy ilyen jogviszonyban minimum három fél vesz részt: az eladó, a vevő és az árverést lebonyolító, szervező cég, ahol nincs személyes találkozás, csak a termék tényleges birtokba adásánál. Az árverést szervező egyfajta közvetítői tevékenységet lát el, biztosítja az online felületet, ahol egymásra talál az eladó és vevő.

A szerződéses jogviszony akkor jön létre, amikor a licitáló felregisztrál az oldalra, reménykedve, hogy elolvassa a szabályzati és a részvételi feltételeket, amelyek a jogi keretet adják a jogviszonyhoz. Abban a pillanatban, ahogy az árverés lezárul, közvetlenül lép kapcsolatba az eladó a vevővel. A licitnyertesség magával vonja a fizetési kötelezettséget. Amint a vevő a vételárat megfizeti, abban a pillanatban tulajdonossá válik. Ha a termékkel felmerül valami probléma, az már nem az oldal dolga, ezt a másik két félnek kell lebonyolítania egymás között – fejtette ki dr. Tocsész Eszter.

Mi az elállási jog? Mikor léphet vissza a vevő?

A kormányrendelet biztosítja az elállás jogát, amely szerint a vásárlónak a termék átvételét követően 14 nap áll rendelkezésére elállni a szerződéstől – hívta fel a figyelmet az ügyvéd. Hogy ilyenre ne kerüljön sor, érdemes tájékozódni, ha van rá lehetőség, szerezzük meg a termék dokumentumait a korábbi tulajdonostól. Ilyen esetekben a hozzáállásból is sok minden leszűrhető. Ha a tulajdonos ismeri és megfelelően tájékoztat a termékről, akkor valószínű, hogy jó árut veszünk, ha pedig nem, akkor előfordul, hogy nincs minden rendben az eladni kívánt eszközzel – magyarázta.



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A teljes beszélgetést itt tudja meghallgatni A teljes beszélgetést itt tudja meghallgatni

Kártérítésre van-e lehetőség?

A termék specifikumait, műszaki leírását, részleteit le kell írni, minden lényeges információt fel kell tüntetni, és az a legjobb, ha a vásárlás előtt van mód személyesen is megtekinteni azt, amit venni szeretnénk – mondta az ügyvéd, hozzátéve: problémás esetek ritkábban fordulnak elő, de ha mégis, akkor a felek egymás között tudják rendezni, érvényesítik jogaikat, adott esetben pedig kártérítési kötelezettséggel is tartoznak egymásnak.

Ma már ingatlant is vehetünk licitálással

Magyarországon az ingatlanpiacnak köszönhetően terjedt el az online árverés meghonosodása. Ma már rendszeressé vált az ingatlanok licitálással történő eladása. Sok hátulütője lehet azonban, mert ha elsőre nem is, később mutatkozhatnak problémák. Egy online árverésen vett lakás új tulajdonosa azt nyilatkozta a Kossuth Rádió Napközben című műsorában, hogy a megvett lakáson nemcsak egy 3 hónapos felújítást kellett elvégezni, de később az is kiderült, hogy az ingatlan nem rendelkezik saját vízórával.