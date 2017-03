Pánik volt Londonban: leállt a forgalom, kiürítették a híd környékét

Nagyszabású rendőri akció forgatta fel a londoniak életét, miután rendőrök lepték el a London-híd mellett található vasútállomást. A helyszínre kiérkező tisztek a hidat, a vonatállomást, a buszpályaudvart és egy edzőtermet is kiürítettek, egy szemtanú egy gyanús járművet is emlegetett. Néhány órával később kiderült, hogy valójában téves riasztásról volt szó.

A rendőrség egy twitben tájékoztatta a publikumot arról, hogy a kiküldött tisztek “megoldották a problémát”, és már nincs mitől tartani. Sőt, a környéken lakók korábban sem voltak veszélyben.

Kiürítették a hidat, a pályaudvart és a környező épületeket is

“Úgy tűnik, hogy a hivatali épületeket is evakuálták. A vasútállomást csak a mozgólépcső alól lehet megközelíteni, rengeteg rendőri járőrkocsi és két tűzoltóautó is várakozik a helyszínen” – mondta korábban a rendőrség szóvivője. Elmondása szerint 13:40-kor riasztották őket a helyszínre, a buszállomást és a vasútállomást elővigyázatosságból ürítették ki.

A közeli edzőteremből kiküldött egyik nő azt mondta a helyi Standard újságnak, hogy a kinti buszállomást lezárták, és ő egy gyanús járműről is hallott valamit, de nem egy rendőrtől, hanem egy bámészkodótól. Mint utólag kiderült, nem volt a környéken gyanús jármű.

A helyiek közben folyamatosan töltik fel a helyszínen készített képeiket a Twitterre, így tovább fokozták a pánikot:

Eerie to see railway tracks deserted as police investigate abandoned car at #londonbridge pic.twitter.com/swKXKi3cpv — Melanie Gardiner (@MelGardiner) 2017. március 7.

London Bridge entirely evacuated either side of our office. We’re told to move away from the windows. Oh yeah now I feel safe pic.twitter.com/fmOdKJjnRj — Louise Fisher (@loufisher) 2017. március 7.