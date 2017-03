Óriási disznóságokat szüntetne meg a kormány

Ha a parlamenti pártok megszavazzák a sürgősségi tárgyalást, már hétfőn napirendre kerülhet a végrehajtási törvény módosítása. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatára megakadályoznák, hogy a bajba került adósok ingatlanjait áron alul elárverezzék. Szigorítanák az áruba bocsátás feltételeit, megváltoztatnák a törvényes határidőt.

Az elmúlt évek intézkedései ellenére 140 ezer ember esetében még mindig bármikor sor kerülhet a végrehajtásra, mivel tartozásuk 90 napnál régebbi. A jelenlegi szabályok szerint, ha valakinek nem tudják becsértéken elárverezni az ingatlanját, akkor később annak 70 százalékáért is túladhatnak rajta. Ez a legtöbb esetben azt jelenti, hogy a családok elveszítik az otthonukat, törlesztenek belőle, de még mindig marad hitelük, amiből nem tudnak kikecmeregni.

Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár.

MTI Fotó: Balogh Zoltán

– Rajtuk segítene az újabb törvénymódosítás. Illetve újabb szigorítást jelentene azok számára, akik eddig ki akarták használni a bajbajutottakat, azokat, akik már a padlón vannak, és még beléjük is akartak rúgni – mondta Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Újabb kiskaput zárnának be

Az új rendelkezés értelmében az első két meghirdetett árverésnél nem lehetne a becsérték 100 százaléka alá menni. Utána egy éven keresztül a teljesen értéken kellene folyamatosan meghirdetni az árveréseket, majd azt követően lehetne csak lejjebb menni, de legfeljebb az érték 80 százalékáig. Utóbbi a parlamenti vita függvényében magasabb is lehet.

– A korábbi szabályok miatt óriási nagy disznóságok voltak. A nyílt árveréseken voltak, akik mindenkit megfenyegettek, aki magasabb árat adott volna. Ezt a kiskaput az elektronikus árvetés bevezetésével becsuktuk. A bírósági végrehajtás rendszerét pedig átláthatóbbá és szigorúbbá tettük. Már nem végrehajtói kamara, hanem végrehajtói kar van, és szigorodott, hogy ki lehet végrehajtó – magyarázta.

Felelősen kell gazdálkodni

Kérdésre válaszolva úgy vélte ugyanakkor, hogy a végtelenségig nem lehet elhúzni a kilakoltatási moratóriumot, mert akkor azok sem fognak fizetni, akik eddig tisztességesen tették.

Emlékeztetett: az elmúlt évek kormányzati intézkedéseivel több mint 700 milliárd forint került vissza az emberek jogos tulajdonába. A mostani lépés is őket védi. Reményét fejezte ki, hogy az ellenzék is az emberek oldalára áll a kérdésben. Szerinte a bankoknak is érdeke lenne az új szabályozás, mert felelősebb hitelezési politika alakulhatna ki.