Andy Vajna: hiányoznak a történelmi filmek

Muszáj volt megszüntetni a korábbi filmtámogatási gyakorlatot, miután mindenki azt gondolta, a filmesek lopnak – miközben nem lopnak, ám a bizalom elveszett, és szükség volt egy új, átlátható finanszírozási rendszerre. A szakma már élvezi a változtatások gyümölcseit, és érti az új rendszert – mondta Andy Vajna filmügyi kormánybiztos. Arról is beszélt a Kossuth Rádióban, hogy szerinte a magyarok járnak moziba, még magyar filmekre is, bár nem olyan gyakran, mint azt a Filmalapnál szeretnék. Az idei nyárra azonban azt jósolja, több olyan hazai alkotás is mozikba kerül, amely majd nagy közönséget vonz.