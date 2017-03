Tudja, miben úszik? Nem csak a klór miatt szúr a medencék vize

Az edmontoni Alabama Egyetem kutatói kimutatták, hogy egy átlagos méretű uszodai medence vizében 75 liter emberi vizelet van. Bár az uszodák egy ideje színező trükkökkel is próbálkoznak, a látogatók még mindig túl lusták ahhoz, hogy kimásszanak a vízből és a mosdóban könnyítsenek magukon.

„A tanulmányunk bizonyítékként szolgál arra, hogy az emberek nem csak a nyilvános medencékbe, de otthon, a forró vizes kádba is belevizelnek” – mutatott rá az emberi gyarlóságra a tanulmány szerzője, Lindsay Blackstock. Az egyetem végzős hallgatója a Guardian brit lappal osztotta meg nem mindennapi kutatásának eredményeit.

There’s probably pee in your swimming pool — what’s the health risk? – Fox News https://t.co/yPuyRm0Uhk pic.twitter.com/jiW0ixUKrm

— Healthy World (@healthy_wrld) 2017. március 2.