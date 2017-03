Celine Diontól mindenkinek elállt a lélegzete - testhezálló estélyiben élvezte a reflektorfényt

A szépség és a szörnyeteg premierjén lopta el a show-t a két főszereplő elől.

Ahol Celine Dion megjelenik, ott bizony van mit nézni, a díva káprázatos szettjei vonzzák a tekintetet, ahogyan csütörtökön A szépség és a szörnyeteg bemutatóján is.

Az énekesnő egészen meseszerűen festett. Fotó: Photoshot

Az énekesnő egy földig érő pasztell kék kreációban lépett a vörös szőnyegre, melynek visszafogott uszályát egy gigantikus vállra illesztett masni ellensúlyozta. A testhezálló, garbós fazon még inkább megnyújtotta Celine karcsú alakját, tényleg lélegzetelállítóan festett.

Celine Dion. Fotó: Rex Features

Bár az élőszereplős mozi két főszereplője, Emma Watson és Dan Stevens, a hollywoodi El Capitan Színház előtt a leghosszabb sor az énekesnő autogramjáért állt, aki egyébként a mesefilm egyik betétdalát, a How Does A Moment Last Forevert jegyzi.