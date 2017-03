Angelina Jolie felül semmiben - parfümreklámban csábít a válófélben lévő filmsztár

Egy franciai kozmetikai márka kedvéért állt modellt a színésznő, aki rögtön felső nélkül látható a plakátokon.

Angelina Jolie a lehető legkevesebb feltűnéssel próbálja átvészelni múlt szeptember óta tartó válását Brad Pittől, azonban mostanában egyre többször kerül a címlapokra.

Alig egy hete még a színésznő Kambodzsában tartózkodott, ott promózza elkészült filmjét, a First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia-t, mely a gyermekkatonák kiképzésének történetét dolgozza fel Loung Un memoárja alapján. Az őt elkísérő BBC-nek nehéz válásáról is mesélt, majd pókokat és skorpiókat ropogtatott csemetéivel, mely videó szintén bejárta a világhálót.

Guerlain (@guerlain) által megosztott bejegyzés, 2017. Márc 1., 09:11 PST

Most pedig egy friss reklámkampány látott napvilágot, mely a francia márka, a Guerlain legújabb parfümjét mutatja be, nem mással mint Angelina Jolie-val.

A színésznő felül semmiben néz mélyen a kamerába, egyértelműen igéző szemeire kellene fókuszálni, de az azért senki figyelmét tereli el arról, hogy Jolie kebleit semmi sem takarja.

A fotó persze a lényegi rész megjelenése fölött lett megvágva, így Jolie dekoltázsát nem fedték fel.

Miközben a sztáranyuka most filmjét népszerűsíti és reklámokhoz áll modellt, exéről, Brad Pittről kiderült, hogy ő meg volt felesége, Jennifer Aniston társaságát keresi. Az üzenetváltások témájáról itt olvashat bővebben.