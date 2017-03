Készülnek az olaszok: Róma lehet a következő célpont

Róma lehet a terroristák célpontja az olasz hírszerzők szerint, amit megerősített a miniszterelnök, Paolo Gentiloni is. Az Iszlám Állam terroristái egy internetes magazinban meg is nevezték az olasz fővárost, mint következő célpontot.

Az olasz nemzetbiztonságot felügyelő titkosszolgálati szervek információi szerint Olaszországgal szemben nőtt a fenyegetettség. Úgy érzik, hogy az internetes oldalakon megjelenő fenyegetésekben erősödött a megfélemlítési szándék. A titkosszolgálatok minőségi ugrást látnak az utóbbi időben.

Olaszországot és kifejezetten Rómát több videós és egyéb fenyegetés is érte már. Videókban lobogott már dzsihadista zászló a Colosseum tetején vagy a Szent Péter tér közepén. Ennek ellenére az olasz titkosszolgálatok és a kormány többször is kijelentette, hogy csak fenyegetésről van szó, konkrét veszély nem fenyegeti Itáliát, most azonban másként fogalmaztak. Azt hangsúlyozták, hogy már konkrét veszély áll fenn.

Otthoniak támadhatnak

Az olasz hatóságok nem attól tartanak, hogy idegen harcosok, esetleg külföldi dzsihadisták érkeznek Olaszországba merényleteket elkövetni, hanem hogy Olaszországban élő, már ott letelepedő harcosok támadnak majd, olyan magányos farkasok, akik Itáliában radikalizálódtak.

Tovább fokozzák a védelmet

Bár Olaszország nevezetességeinél, reptereinél, metróállomásainál és kereskedelmi központjainak bejáratainál már most is gépfegyveres katonák állnak, mégis rendkívüli eseményeken még tovább tudják fokozni a biztonsági intézkedéseket. Jó példa erre a kedden véget ért velencei karnevál, amely során a Szent Márk térre néző épületek tetején éjjel-nappal, hatóránként váltották egymást a mesterlövészek.

A rendkívüli terrorellenes készültségre a következő hónapokban is szükség lesz, mivel több kiemelt eseményt is tartanak Olaszországban. Március 25-én Rómába várják az Európai Unió vezetőit a római szerződés aláírásának 60. évfordulójára, utána húsvét lesz a Vatikánban, május végén pedig a G7-es csoport találkozóját rendezik Szicíliában, amelyre Donald Trump amerikai elnököt is várják.

