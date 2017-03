Helyén kell kezelni a romániai magyar államfő gondolatát

Torzult lehet a felmérés, mely szerint a románok 37 százaléka hajlandó lenne magyar államfőt választani.

Az IRES közvélemény-kutató társaság felmérésének múlt hétvégén ismertette a fenti adatokat. Ugyanakkor a Krónika kérdésére Szász Alpár Zoltán kolozsvári politológus elmondta, hogy helyén kell kezelni a felmérést.

A többi között kiemelte, hogy az ilyen felméréseken szívesebben vesznek részt olyan emberek, akik elfogadóbbak a kisebbségekkel szemben. Ezenfelül sokan inkább az „ildomosnak” gondolt választ adják meg.

Vélhetően közrejátszik az is, hogy jelenleg is egy kisebbséginek tekintett államfő, a német származású Klaus Johannis tölti be az államfői tisztséget – emelte ki. Hozzátette: egyre megszokottabb, hogy „egyes megyék, nagyobb városok élén magyar elöljárók vannak, ráadásul jól is végzik a dolgukat”.

Felidézik a felmérés adatait, mely szerint a megkérdezettek 44 százaléka választana magyar polgármestert, 37 százaléka magyar államfőt, és 47 százaléka magyar parlamenti képviselőt. Ugyanakkor 47 százalék elfogadná, hogy magyar családtagja, 72 százalék, hogy magyar szomszédja, 71 százalék, hogy magyar munkatársa, 68 százalék, hogy magyar barátja, 62 százalék pedig hogy magyar főnöke legyen. Valamennyi kérdésben a német kisebbséghez tartozókkal szemben kisebb, a romákkal szemben pedig nagyobb távolságtartást mért az IRES.