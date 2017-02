Élni muszáj: a kollektív megemlékezés fölszámolja a kollektív bűnösséget

A Dunakanyar térségéből mintegy hatszáz, Kismarosról nyolcvanöt sváb magyart deportáltak a szovjetek értelmetlen munkára kényszerítve a II. világháború után. A civil lakosságból kiválogatott „malenkij robotosok” kálváriája 70 éve egy teljesen fel nem dolgozott, ki nem beszélt témaként nehezedett a túlélőkre.

Ha röviden kéne megválaszolni azt a több szempontból nem igazán helytálló, de rendre felmerülő kérdést, hogy milyen haszna van a Szovjetunióba hurcoltakról szóló emlékévének, akkor a több szempontból helytálló válaszok egyike az, hogy az emléktáblák szürkesége után kézzel fogható, vagy megtekinthető alkotások készültek el a személyes tragédiákról, egy helyi vagy nagyobb közösségek kialakult szövetét szétroncsoló eseményekről.

A fontos szakmai kutatások mellett végre egy szélesebb közönség is megismerhette, átélhette, kibeszélhette a helyben megtörtént emberi drámákat. Olyan alkotások készültek el, amelyek a túlélők személyes hangvételű, megrázó elbeszélésével mutatják be az utókornak a 70 éve történt szovjet megtorlás borzalmait.

Ez történt Kismaroson is, ahol a település kisebb vargabetűk után egy lebilincselő filmmel (Élni muszáj) és a fiatalabbak számára is érdekes kiállítással, kiadvánnyal igyekezett utat engedni az emlékezés és feldolgozás igényének.

Egy olyan szenvedéstörténet, amely az egész közösséget érintette

– Megfenyegették a hazatérteket, hogy újra elviszik őket, vagy hátrányuk lesz, ha beszélni mernek az meghurcoltatásokról – kezdte Néder Sarolta, a megemlékezések rendezvényeinek producere.

Neder Sarolta szervező Fotó: Lisztes Edina

– Az emberi, családi tragédiák őszinte feltárásának lehetetlensége miatt a kollektív emlékezet ugyanakkor furcsa módokon tört utat magának – meséli. A világháború áldozatainak emléket álló emléktáblánkra szokatlan módon a katonai szolgálatot teljesítő férfiak mellett női neveket is felvéstek később, azoknak a nőknek a nevét, akik a malenkij robotban haltak meg.

Az egész falut érintette a kényszermunkára deportálás, szinte az összes családból vittek el tagokat, hozzátartozókat, rokonokat, de nem beszélhettünk a történtekről nyíltan – tette hozzá.

Ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez

A rendszerváltás után a túlélők leszármazottai tartották fontosnak, hogy rögzítsék az egyre fogyatkozó túlélők meghurcoltatásainak történetét. A kilencvenes évek közepén végül húsz kismarosi beszélt az átélt megpróbáltatásokról, ugyanakkor az elkészült nyers felvételek végül nem kerülhettek feldolgozásra.

Második nekirugaszkodás

A témát jó tíz évvel később vették elő újra, 2007-ben akkor már csak 10 túlélő összehívásával szerveztek beszélgetést, de akkor támogatás híján nem tudott megjelenni az a felvétel sem.

Három a magyar igazság

Végül a Gulág Emlékbizottság által kiírt pályázati források tették lehetővé, hogy a korábban felvett anyagok egy riportfilmmé formálódjanak, továbbá egy kiállítás és konferencia is létrejöhetett. (A kiállítás grafikai terveit Bittner Meenakshi Dóra és Tóth Tamás készítették.)

– Az a cél lebegett a túlélők és a mi szemünk előtt, hogy egy olyan alkotást hozzunk létre, amelynek révén nem felejtik el a II. világháború utáni elhurcolásokat. Olyan történeketeket tudunk ilyen módon megmutatni, amelyet a szürke emléktáblák nem tudnak kiváltani – emelte ki Néder Sarolta.

– A film elkészítésekor azt a célt is kitűztük, hogy történelmileg hiteles, és amennyire csak lehet elfogulatlan riportfilmet készítsünk. Mivel a film fő motívuma a kollektív bűnösség kérdése, többek közt azt akartuk bemutatni, hogy a magyar svábokra rásütött kollektív bűnösség ugyanúgy nem állja meg a helyét, ahogy az oroszokat sem lehet kollektíven, úgy általában elítélni az elhurcolásokért. Ezt már Tóth Tamás, az Élni muszáj film rendezője mondta a hirado.hu-nak.

Tóth Tamás filmrendező Fotó: Lisztes Edina

A sztálini diktatúra kiszolgálói politikai, ideológiai és sokszor teljesen irracionális alapon válogatták ki „egy kis munkára” az embereket. Így érthető meg például, hogy a filmben a túlélők mérhetetlen megpróbáltatásokról, szenvedésekről számolnak be, ugyanakkor nem feledkeznek meg az orosz és ukrán kisemberek segítségnyújtásairól. A Szovjetunió népei is mérhetetlenül szenvedtek az elnyomástól – hívta fel a figyelmet Tóth Tamás.

– Tudatos döntés volt az is, hogy a vágás során nem választottunk ki és nagyítottuk fel egy-egy szereplő különleges szenvedéstörténetét, a tényközlő módban előadott, feszes kronológiai keretbe foglalt elbeszélések önmagukban elemi erővel hatnak. A nézők visszajelzése alapján ez egyértelműen kijelenthető.



Nyitni a fiatalok felé

Sarolta azt mondta, megható volt, amikor a film segítségével tudta megismertetni egy túlélő unokájával azt a történetet, ahogy a nagymamája megmenekült a falubeliek összefogása révén. „Hihetetlen, de eddig nem hallotta a sztorit.”

A diákok online hallgathattak meg részleteket a visszaemlékezések hanganyagából Fotó: Lisztes Edina

– Fontos szempont volt számunkra, hogy a fiatalabbak nyelvén is bemutassuk a régi eseményeket, ők is fogékonyak legyenek a malenkij robot történetére. Egy rendhagyó történelemóra keretében az iskolásoknak kifejezetten használniuk kellett az okostelefonjukat, ugyanis QR-kódoltuk a ’90-es években felvett túlélők visszaemlékezéseit, hogy ilyen módon is újrahallgathatóak legyenek. Szemmel láthatóan nem unatkoztak – hangsúlyozta Sarolta.

Hogyan tovább

A film elkészítése, illetve a kiállítás megszervezése után a reakciókból egyértelműen azt szűrték le, hogy elindult egyfajta megbeszélés, kibeszélés, ismeretátadás a túlélők és a leszármazottak között, és a település később beköltözött lakói is érdeklődtek. Az emlékév után viszont nem szeretnék, hogy az emlékek gondozásában a porosodásé legyen a főszerep.

– Elkezdtünk valamit, amit mindenképpen folytatni szeretnénk az emlékév lezárulása után is. A tárgyi és szellemi emlékek gondozásával az a küldetésünk, hogy a kismarosiak példamutató szenvedéstörténetével bemutassuk a közösség erejét, a szenvedés által megerősített összetartozást és élni akarást. Olyan módon, hogy az utókor is erőt meríthessen abból – húzta alá Néder Sarolta.