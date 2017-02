Járókelők közé hajtott egy autó Németországban

Az incidens egy péküzlet előtt történt az óvárosban. Az autós a városközpontban, az egyik közlekedési csomópontról, az élénk forgalmú Bismarck térről behajtott egy sétálóutcába. Az áldozatokat egy péküzlet előtt gázolta el. A férfi, miután az emberek közé hajtott, kiugrott az autóból, és egy késsel felfegyverkezve elmenekült. A rendőrök 150 méterre az eset színhelyétől megállították és közben rálőttek – közölte egy rendőrségi szóvivő.

Egyelőre nem tudni, hogy a férfi szándékosan vagy véletlenül hajtott az emberek közé, és arról sincs értesülés, hogy a nála lévő késsel fenyegetőzött-e. Az esetről készült fotókon egyenruhás rendőröket és rendőrautót lehet látni, egy videofelvételen lövés is hallatszik.

#BREAKING The attacker in Heidelberg escaped from the scene with a knife, then shot by the police: Germany media pic.twitter.com/DqHkUhiXVZ

— Guy Elster (@guyelster) 2017. február 25.