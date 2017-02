Elfüstölt egy iPhone 7 Plus

Nem ez az első. Mielőtt még azt hihetnénk, hogy csak a Note 7-esekkel történhet ilyesmi.

A legutóbbit a Twitteren posztolta a 18 éves Brianna Olivas. Az arizonai tinédzser balesetéről a Mashable is beszámolt.

So my IPhone 7 plus blew up this morning was not even using it, literally no explanation for this pic.twitter.com/sQ8CJt4Y69

— Bree (@briannaolivas_) 2017. február 23.