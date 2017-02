Patrick Swayze számára szinte elviselhetetlen volt a Dirty Dancing emelős jelenete

Jennifer Grey többek közt ezt az újabb kulisszatitkot osztotta meg az idén 30. születésnapját ünneplő filmről.

Mikor Johnny a tóban feje fölé emeli Baby-t, az a filmes világ egyik legikonikusabb jelenete. Ami azonban a filmvásznon, mókásnak és romantikusnak tűnt a nézőknek, az a valóságban már inkább embert próbáló volt a két főszereplő Jennifer Grey és Patrick Swayze számára.

Jen a Sunday People magazinnak mesélte el, hogy filmbéli kedvese mekkora fájdalmakat élt át a jelenet forgatásakor, hiszen igen komoly térdsérülése volt, mellyel emelni olyan volt Patricknek, akár egy kínzás.

Egyébként a színésznő számára sem volt egyszerű órákon át állni a vízben, ő és a 2009-ben elhunyt Swayze is többször elmesélte, hogy a tó szinte fagyos volt október második felében, amikor forgatták a jelenetet.

A stáb megannyi problémába ütközött a forgatáson, nem volt elég, hogy a sárguló leveleket festékszóróval kellett zöldre festeni a nyári jelenetekhez, de Jennifer most azt is megsúgta, hogy az utolsó táncos jelenetnél, amikor Baby és Johnny az egész hotel előtt ropják a Time Of My Life című számra, mindkettejük cipője beleragadt a még nedves festékbe, hiszen röviddel azelőtt lett csak lefestve a pódium.

Jennifer Grey napjainkban. Fotó: AFP

A Dirty Dancing idén ünnepli 30. évfordulóját, melynek alkalmából készül az újabb feldolgozás Abigail Breslin főszereplésével. A tv-filmet május 24-én mutatja be az ABC csatorna.

Ezt pedig nosztalgiából: Jennifer Grey hat éve még így ropta a Dancing with the Starsban: