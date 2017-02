Majdnem kiesett bikinijéből: a Baywatch kebelcsodája még a miami tengerpart homokját is felperzseli

Charlotte McKinney olyan hibátlan szépség, akinek bikinis testével nem kell sokat bíbelődni a Photoshopban, nem csoda hát, hogy szerepet kapott a Baywatch-filmben. Bár konkrét szerepéről egyelőre nem sokat tudni, az egészen biztos, hogy piros fürdőruhában lesz látható a mozivásznon.

Baywatch beauty Charlotte McKinney struggles to contain her eye-popping assets in TINY bikini https://t.co/Di826sQnZV pic.twitter.com/Gckj5cPA9d

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 2017. február 20.