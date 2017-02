Trágársága és nőügyei sem ártanak neki

Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnök személyét és országa külpolitikai helyzetét elemezte az M1-en Kun Miklós történész. Szót ejtett a kelet-európai állam trükkjeiről és vezetőjének magánéleti botrányairól is.

Életében nem látott még olyan buta, szerencsétlen, mulya embert, mint amilyennek Aljakszandr Lukasenka (oroszul Alekszandr Lukasenko) tűnt a kilencvenes évek közepén, aztán kiderült, hogy hatalmasat tévedett a megítélésében – fogalmazott Kun Miklós történész a vitákkal terhelt orosz-fehérorosz kapcsolatok, valamint a belarusz elnök személyének elemzéséhez mondott felvezetőjében. Mint hozzátette, az első benyomását akkor szerezte a belarusz vezetőről, amikor végighallgathatta egy folyosói interjúját az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) 1994-es budapesti csúcstalálkozóján.

Talán befalazták őket

Kun Miklós szerint a politikusnak, aki egy posztszovjet „diktátor és gazember”, a Nyugat jelenleg sok mindent elnéz, például az ellenzéke nyom nélküli eltűnését is. „Talán befalazták őket, mint a maffiafilmekben” – jegyezte meg.

A korábbi negatív megítélés változásának jelei már 2014-ben látszottak. Ekkor az orosz-ukrán konfliktus megoldására fehérorosz fővárosba, Minszkbe szervezett találkozón, a házigazda Lukasenka már a nyugati média kedvence volt. Az elnök országának ugyanis van néhány pozitív tulajdonsága a Nyugat szemében.

Nem biztos, hogy megéri, de fricskának jó

Lukasenka egyik vonzerejét az adja, hogy országa olcsón szerezi be az orosz gázt és kőolajat, amit aztán továbbértékesít – utóbbit 1 millió tonnánként 400 millió dollár haszonnal. Oroszország azonban, fizetési elmaradásra hivatkozva, negyedével csökkentette a szállítmányokat, ami miatt Lukasenka őrjöng, és megpróbál máshonnan kőolajat vásárolni. Irracionális módon Iránból akarja beszerezni a nyersanyagot, ami a hosszú, nehézkes szállítás miatt nem biztos, hogy megéri, mindenesetre fricska lenne Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. Lukasenka ezzel is próbálja bizonyítani, hogy önálló és független Oroszországtól – tette hozzá Kun Miklós.

Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnök fiával, Nyikolajjal a győzelem napi katonai parádén Minszkben 2015. május 9-én. Európában 1945. május 9-én ért véget a második világháború. Fotó: MTI/EPA/Pool/Nyikolaj Petrov

A szárazföld közepén is jól hoz a tengeri halászat

Belarusznak stratégiai szerepe van az Oroszország által az ukrajnai konfliktus kapcsán elrendelt nyugatellenes embargó megkerülésében is. Lukasenkáék ugyanis felvásárolják a korlátozással sújtott európai termékeket, majd átcímkézve továbbadják őket keleti szomszédjuknak. Jellemző, hogy a tenger nélküli Fehéroroszország manapság az egyik legnagyobb haltermék-exportőr, mert Oroszországba tudja továbbítani a norvég, holland, angol árukat, és ugyanezt csinálja más termékekkel is, például a sonkával.

Az oroszok bekeményítenek

A módszer eddig működött, de nem biztos, hogy a jövőben is így lesz, mert Oroszország ellenőrzést vezet be a két ország államszövetsége miatt eddig nyitott közös határon – hangsúlyozta a történész. Kun Miklós szerint a lépés előzménye, hogy Lukasenka visszautasította, hogy orosz légi támaszpont létesüljön fehérorosz területen, a NATO-tag Lengyelország határánál. A belarusz diktátor csak akkor teljesítette volna a kérést, ha ingyen kap húsz darabot a legmodernebb orosz Szuhoj katonai repülőgépekből, ám erre Putyin nem mondott semmi – mondta az elemző.

Lukasenka belorusz elnök. MTI/EPA Fotó

Épp olyan hülye

Kun Miklós szerint konfliktusai ellenére, az „istenadta” nép többsége ma is szereti Lukasenkát. Amikor egy francia tévéstáb megkérdezett egy helyi falusit, mit gondol az elnökről, az „atyafi” azt válaszolta, pontosan tudják, hogy a bátyka, vagyis Lukasenka apó épp olyan hülye és trágár mint ők, és ha kell, kész, akár kaszálni, krumplit zsákolni is – ahogy azt tavaly Gérard Depardieu francia filmszínésszel is tette.

Fiatal modell nélkül nem érzi férfinak magát

Kun Miklós arról is beszélt, számára úgy tűnik, hogy az öregedő, 62 éves Lukasenka kezd megőrülni, és mostanában fiatal nőkkel az oldalán jelenik meg nyilvánoan, miközben nem vált el a feleségétől, Galinától. A hölgyeket a sajtónak is bemutatja, és azt mondja, egy férfi akkor férfi, ha egy modell vagy színésznő kíséri – tette hozzá.

Beteg lelkületű gyerek

A történész kitért rá, hogy Lukasenka harmadik, házasságon kívül született legkisebb fiát, a kamasz Kolját – akinek állítólag az elnök orvosa az édesanyja – észak-koreai mintára a trónörökösének szánta, ezért korábban több állami, nemzetközi politikai eseményre is magával vitte. Egy ideje azonban nem nagyon esik szó a fiú jövőbeni politikai szerepéről, inkább arról, hogy fáradt, ideges, és nem is akar elnök lenni. A kiskorú trónörökös visszavonultatásának oka talán az, hogy Lukasenkában volt annyi jó érzés, hogy ne szerepeltesse a korábbiakhoz hasonló mértékben – véli Kun Miklós. Hozzátette, nem irigyli Kolját, mert szerinte beteg lelkületű gyerek, egy stewardessnek például azt mondta, amikor az valamiért figyelmeztette, hogy kinyírja, ha egyszer ő lesz az elnök.