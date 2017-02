Karcsúbb, mint valaha - Queen Latifah testhezálló esélyiben mutatta meg új alakját

A földig érő vörös ruhában most tényleg ő volt az est királynője.

Queen Latifah mindig is teltkarcsú idomairól volt híres, ami egyébként nagyon is illik hozzá. Most azonban szemmel láthatóan sokat fogyott, alakján, na és persze arcvonásain is jól látszik a változás.

Queen Latifah. Fotó: Rex Features

A színésznő igen magabiztosan lépett pénteken a American Black Film Fesztivál színpadára, ahol megkapta a Szórakoztatóipar Ikonja-díjat.

Latifah, akit sokáig a hip-hop first lady-jének tartottak, mostanában a Star című filmsorozatát forgatja, mindemellett pedig megannyi zenés show műsort jegyez producerként.