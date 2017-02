Új gyilkos kór lépett az AIDS helyére

Az Alzheimer-kór 2015-ben 1,54 millió halálos áldozatot követelt világszerte, ami több mint a duplája a 2000-ben mért adatoknak – derült ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tizenöt évet vizsgáló jelentéséből. A demencia ezzel a HIV / AIDS helyére lépett, és a gyilkos kórok globális listáján a hetedik pozíciót foglalja el.

Dementia has unseated AIDS as one of the world’s top killers, new data shows https://t.co/O3LfByoTXo pic.twitter.com/q12DekQVSY

— Bloomberg (@business) 2017. február 15.