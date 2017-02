„Félelmetes” hangokról számoltak be a tiszai gátőrök

Levonult a jeges ár Tiszafürednél: a hatalmas jégtömeg, amely még kedden napközben rekedt meg a tiszafüredi híd előtt, kedden 21.40-kor indult meg, és jelenleg Tiszaszőlős és Tiszaörvény között van – számolt be a részletekről Siklós Gabriella az M1 szerda reggeli híradójában.

A jeges ár magával sodorta a hétfőn elszabadult tiszacsegei kompot, a hajó napközben az átkelőtől nem messze, fejjel lefelé állt a jégben, éjszaka pedig tovább sodródott. A komp – mondta Siklós Gabriella – az éjszaka vagy elsüllyedt, vagy a jégtorlaszban van, de annyi bizonyos, hogy nem ütközött a hídnak.

A Tisza-tó is kritikus pont, itt a gátőrök félelmetes hangokról számoltak be az éjszaka, így valószínű, hogy az ottani kikötőkben is súlyos károk keletkeztek.

Nem csökken a belvíz

Újra növekedett a belvízzel elöntött területek nagysága, megint több mint 40 ezer hektár van víz alatt. Ennek több mint a fele vetés, illetve szántó.

A legnagyobb elöntések a Dél-Alföldön, valamint Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és a Közép, illetve Felső-Tisza vidékén vannak.

A következő napokban száraz idő várható, igaz éjszakánként továbbra is fagyokra kell számítani. Így csak lassan javulhat a belvízhelyzet.