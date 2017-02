Sírjunk vagy nevessünk: visszatér 59 euróért a legendás filléres Nokia

Még ebben a hónapban, az MWC Mobil Világkiállításon három korrekt, de afféle semmi különös Nokia telefon bemutatása mellett, mintegy tisztelgésül a Nagy Ős előtt, újra előrukkol az olcsó és felejthetetlen Nokia 3310-essel.

Aki már 2000-ben tartott mobilt a kezében, nem feledheti az igáslónak sem utolsó, elnyűhetetlen, egy töltéssel akár egy hétig működő készüléket.

HMD Global will launch the Nokia 3, 5, and 6 at MWC, plus a 3310 homage (@evleaks) https://t.co/A99utqYaoP https://t.co/smkeMlKrsb

— memeorandum (@memeorandum) 2017. február 14.