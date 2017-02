Kínai olcsó szupermobil, amire érdemes lecsapni

A kínai gyártó a Twitteren jelentette be új rombolóját, a Vernee Apollo 2-t.

Szédítő dolgokat ígér: az Apollo utódját tízmagos, a legújabb MediaTek gyártotta Helio X30 SoC lapkával szerelik. A prociból négy Cortex-A73 mag 2,8 GHz, négy Cortex-A53 mag 2,2 GHz, és a maradék kettő Cortex-A35 mag 2,0 GHz órajelű.

Itt nem áll meg a feltörekvő gyártó: rak bele DSP-t (Digital Sound Processor), az adatátvitel LTE 3X lesz, 24 megapixeles kamerával. Super AMOLED kijelzővel, ahogy kell.

You may be interested in our release plan of this year. #VerneeMWC2017 https://t.co/RdYLHURkPD pic.twitter.com/fxbFqXIMkQ

— vernee global (@verneeglobal) 2017. február 13.