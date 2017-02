Összedőlhet egy völgyzáró gát Kaliforniában, kimenekítik a lakosokat

A 230 méteres gát az Egyesült Államok legmagasabb ilyen létesítménye, az Oroville-tó végében helyezkedik el, Sacramento várostól 105 kilométerre északra.

A terület hatóságai és mérnökök már csütörtökön megkezdték a tó vizének leengedését, amikor felfedezték, hogy a túlfolyó betonfalának nagy darabjai hiányoznak. A gát a 16 ezres lakosú Oroville település közelében helyezkedik el.

JUST IN: Authorities order residents in low-lying areas of Oroville, Calif., to evacuate as dam is predicted to fail https://t.co/2x3ZloKOqw pic.twitter.com/UVXxgiHMWj

— ABC News (@ABC) 2017. február 13.