Többen hisznek Trumpnak, mint a médiának

A konzervatív amerikai elnök és a liberális média közötti kapcsolat újabb mélypontra zuhant. Egy nemrég készült felmérés szerint azonban a szavazók nagyobb része szavahihetőbbnek tartja a Trump-kabinetet, mint a médiát.

A szavazók nagyobb része (49 százalék) gondolja a Trump-kabinetet szavahihetőbbnek, mint a médiát (48 százalék) – derül ki az Emerson College Polling Society felméréséből. Még beszédesebb adat, hogy a regisztrált szavazók többsége, 53 százaléka azt mondta, hogy a média hazug, míg 39 százalékuk szerint ez a Trump-adminisztrációt jellemzi.

A kérdésben a párthovatartozás szerinti szakadás egyértelmű: a republikánus szavazók 91 százaléka szerint őszinte Trump és kormánya, míg a demokraták 78 százaléka szerint hazug az elnök és a kabinet. Ezzel szemben a demokraták 62 százaléka szavahihetőnek tartja a médiát, míg a republikánusok „elsöprő”, 88 százaléka igaztalannak tartja. A függetlenek inkább hamisnak értékelték a kormányzatot, 56 százalék a 38 ellenében, míg a média megítélésében pont középen szakadt a megítélés, 48-48 százalékon.

Trump január 11-i sajtótájékoztatója, fél évig nem tartott Fotó: EPA/JUSTIN LANE

A felmérésből az is kiderült, hogy a szavazók nagyobb része (48 százalék) inkább meg van elégedve a kabinet teljesítményével, míg 47 százalékuk elégedetlen. A pártpreferencia ebben a kérdésben is igen beszédes, hiszen a republikánusok 89 százalékban támogatják az 5 ellenében, míg a demokratáknál a 81 százalék áll szemben a 17 százalékkal, természetesen ellentétes előjellel. A felmérés készítői megjegyzik, hogy az 50 százalékos támogatottsági határt a függetlenek miatt nem lépi át az elnök, mivel náluk a kabinet elutasítottsága 52 százalékos a 41 százalékos támogatottsággal szemben.

Fagyos hangulat a nagyokkal

Trump kapcsolata a mainstream médiával nem mondható felhőtlennek, a The Washington Post ezt egészen a kezdetektől számítja, mikor is az üzletember bejelentette 2015 júniusában: elindul az elnöki posztért. A lap szerint ekkor kezdődött, hogy Trump „elkezdett sok negatív dolgot mondani a médiáról”.

Azért a kép árnyalásában hívjuk segítségül a Reuters cikkét, mely hűen tükrözi az amerikai médiaviszonyokat: „a Fox News kivételével, valamint néhány más csatornán kívül, melyekre rég ráégett a szélsőjobbos bélyeg, az amerikai média nagy része liberális és egyértelműen szembe megy Trumppal. Ebből kifolyólag nem mindig bántak vele igazságosan”.

Ugyanakkor a napokban újabb mélypontra jutott a két fél kapcsolata, amit már harcként is jellemezhetünk. A The New York Times megkapta a „bukott” állandó jelzőt Trump tweetjeiben, és álhírnek titulálta az írást, mely azt sugallta, hogy fejetlenség jellemzi kormányát. Ahogyan álhírnek titulálta a „negatív felméréseket”, amiket a CNN, NBC és ABC közölt az elnökválasztáskor, válaszul arra, hogy a CNN egy olyan kutatást tett közzé, mely szerint neki az eddigi legrosszabb a korai népszerűségi indexe.

Ezenfelül Trump egy beszédében kijelentette, hogy „a nagyon-nagyon tisztességtelen sajtó nem akar hírt adni róla (a terrorizmusról – a szerk.). Megvannak az indítékaik, amiket értenek”. Az elnök szerint ugyanis így akarják a közvéleményt befolyásolni a beutazást tiltó rendelete kapcsán.

A harc végkimenetelére mindenesetre négy évet várnunk kell. Annyi biztos, hogy sajátos, eddig nem látott hullámokat ver, hiszen az ellenzéki médiumok kaszálnak a Trumppal való harcon, míg Trump a folyamatos médiaszereplésen. Ezalatt komoly átrendeződés is megfigyelhető, hiszen a Fehér Ház sajtótájékoztatóin „kipukkant a médialufi”, magyarán olyan kis szereplők is lehetőséget kapnak, melyek eddig nem is álmodhattak erről. És akkor még arról nem is beszéltünk róla, hogy Trump a hagyományos médiától távol, a Twitteren a tinisztárok között hasít.