Tarlós: Demszky most azért ijedtnek tűnik

2007 elején volt egy előterjesztésünk, melyben azt kértük, hogy az Alstom-beszerzést vigyék a közgyűlés elé, de ezt leszavazták – jelentette ki Tarlós István főpolgármester a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

A főpolgármester kifejtette: 2011-ben azt kénytelenek voltak az Alstom-szerződések miatt feljelentést tenni, hiszen a semmire kifizettek 50 százalék előleget, vis maiornak minősítették, ha nem kapnak a szerelvények típusengedélyt, és ez nem lett volna felróható a szállítónak. Utóbbi azt jelentette volna, hogy leszállítják a szerelvényeket, a város nem tudja használni, de ki kell fizetnie. “Ilyet még életemben nem láttam” – fogalmazott.

Ráadásul 2009 nyarán itt kellett volna lenni az összes szerelvénynek, ehhez képest 2010 októberében egy volt itt, annak sem volt típusengedélye – tette hozzá.

Tarlós István főpolgármester. MTI Fotó: Illyés Tibor

Ilyet a bolondok házában sem lehet elhitetni

Mindenkinek azt javasolta, akit ez a téma érdekel, hogy ne egymásnak ellentmondó véleményeket hallgassanak meg, hanem olvassák el az OLAF jelentését. Minden, amit a szervezet vitat, bőven a 2010 előtti időszakban született. Sőt, a legsúlyosabb kifogások, melyek miatt az OLAF szerint a veszteségek mintegy 90 százaléka kialakult, a 2006 előtti időszakra vonatkoznak – mondta.

Egyetlen megjegyzés utal a 2010 utáni időszakra – folytatta, ezzel azonban épp a korrupció lehetőségét szüntették meg azzal, hogy a korábbi ellenőrzőmérnök személyét megváltoztatták: a kormányzati és nemzetbiztonsági bizottsági engedéllyel mellőzték a közbeszerzést, és a Budapest Közút céget jelölték ki. “Ahhoz, hogy ezt korrupciógyanúsnak tüntessék fel, azt kell feltételezni, hogy önmagukat akarják korrumpálni. Ilyet a bolondok házában sem lehet elhitetni” – érvelt.

Mint mondta: munkatársai már dolgoznak az OLAF-jelentés véleményezésén. Úgy vélte: elég sok tétel van, melyeket „megfelelő hangnemben, a siker erős reményében” vitathatnak. A kormánynak és a fővárosnak mindent meg kell tennie, hogy adott esetben éljen a jogorvoslati lehetőségekkel. “Ha csak egy forintot is vissza tudunk szerezni, kutya kötelességünk megtenni” – hangsúlyozta.

“Óvatosan bánok a bűncselekmények előrevetítésével. Van két-három olyan pont, mely esetében ennek a komoly lehetősége fennállhat, elsősorban az Alstom-, de ide sorolják az eredeti Siemens-szerződést, továbbá az eredeti ellenőrzőmérnöki szerződést is. Ez azonban csak három a 78-ból. De hogy az OLAF-észrevételek közül mennyit fognak a nyomozóhatóságok bűncselekménynek ítélni, nem tudom, és más sem tudja jelenleg” – nyilatkozta.

Ahogy Demszky menekül a politikai felelősség elől, az nevetséges

Úgy vélte, amikor Demszky Gábor korábbi főpolgármester menekül a politikai felelősség elől, “mert a jogi felelősségét neki sem firtatnám, az nevetséges, és már-már szánalmas”. Egy főpolgármester, aki húsz évig, de akár egy hétig is vezette a fővárost, erre az időtartamra egyszerűen nem mondhatja azt, hogy neki nincs felelőssége – mutatott rá. Ha Demszky Gábor a 78 megállapítás egyikéről sem szerzett tudomást egy olyan beruházás esetében, mely tulajdonképp az ő “maszekmániája” is volt egyben, akkor alkalmassági problémákról kell beszélni – hangoztatta a városvezető.

Jön majd egy szürreális változat

Tarlós István szerint most azt fog történni, hogy a volt főpolgármester összehív “valami régi, liberális csapatot a saját környezetében, oda meghívja majd a maradék baráti médiát, az egész történetről elő fog adni valami szürreális változatot, amit megpróbálnak propagálni”. De ennek semmi értelme, hiszen az OLAF-jelentésen nem fog változtatni – magyarázta.

Demszky most azért ijedtnek tűnik, a maga szokásos bevállalós agresszivitásával vagdalkozik összevissza, és érthetetlen, miért fogadott ügyvédet akkor, amikor még senki semmivel meg sem vádolta – jegyezte meg.

180 fokos fordulat strandpapucsban

Itt a politikai felelősségtől való meneküléssel van a probléma – mondta a főpolgármester, aki emlékeztetett arra: amikor 2014 tavaszán átadták a 4-es metrót, megjelent Demszky Gábor maradék rajongója, és “ott rohangáltak strandpapucsban azt hangoztatva, mindenhez csak a volt főpolgármesternek van köze”. Most itt az OLAF-jelentés, egyszerre minden 180 fokkal megfordul, és lassan kiderülni, hogy Demszky Gábornak politikai értelemben sem volt semmi köze a beruházáshoz. “Erre egy iskolás gyerek sem mondana mást, mint azt, hogy szánalmas” – fogalmazott.

Ezerrel támogatták, most ezerrel ellenzik

Beszélt arról is, hogy 2014 végén a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egy sok mindent alapvetően megváltoztató döntést hozott (Agenda 2020), és esélyt kapott Budapest is, hogy “életszerűen rendezhessen olimpiát”. Akik azelőtt kételkedtek, annak van racionális magyarázata. Azokon azonban csodálkozik, akik a Fővárosi Közgyűlésben ezután is két kézzel támogatták az olimpiát, majd a döntés után másfél évvel megváltoztak, és “ezerrel ellenzik azt, amit nem olyan rég ezerrel támogattak”.



Nem az olimpiáról fog szólni

Tarlós István a népszavazást az egyik legfontosabb demokratikus intézménynek nevezte, és mint mondta, ha Budapest leszavazza az olimpiát, a döntést tiszteletben tartja. Ez a népszavazás azonban szerinte nem az olimpiáról szól, hanem a jelenlegi kormány ellen folyó, nem éppen őszinte áskálódás, tevékenység – szögezte le.