Meghalt Al Jarreau

A hétszeres Grammy-díjas művész egy Los Angeles-i kórházban halt meg vasárnap, mindössze néhány nappal azután, hogy kimerültségre hivatkozva bejelentette visszavonulását.

Al Jarreau családja – felesége, fia, más családtagjai és barátai – körében hunyt el, békében – olvasható Twitter-oldalán.

It is with the deepest of sadness to inform you Al Jarreau passed away this morning, at about 600am LA time. He… https://t.co/P3pPccO3vk

— Al Jarreau (@AlJarreau) 2017. február 12.