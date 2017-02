Orbán Viktor: „Nincs módunk középszerűnek lenni”

A történelem fittyet hány a jóslatokra, „beint” a liberális politika prófétáinak, a globalistáknak és a liberálisoknak– mondta pénteken, tizenkilencedik évértékelő beszédében Orbán Viktor miniszterelnök a Várkert Bazárban. A kormányfő arra is kitért: a magyar politikának 2017-ben öt súlyos kérdésre kell választ találnia, öt nagy támadást kell kivédenie, ezért 2017-ben „új nemzeti politikára lesz szükségünk”.

A 2016-os év a legkevésbé sem volt unalmas, a 2017-es pedig még inkább érdekfeszítőnek ígérkezik. Volt és lesz izgalom, meglepetés, fejvakarás, homlokráncolás és szemeknek dörzsölése – kezdte tizenkilencedik évértékelő beszédét Orbán Viktor miniszterelnök.

A történelem fittyet hány a jóslatokra

A kormányfő kiemelte: a történelem fittyet hány a jóslatokra, a liberális politika prófétáira, „beint” globalistáknak és liberálisoknak, (…) mindenkinek, aki azt hitte, tanította, terjesztette, hogy a globális, liberális világrend megváltoztathatatlan.

A történelem mi magunk vagyunk, mindannyiunk a hús-vér valónkban, terveinkkel. Nem tűrjük, ha mások akarják helyettünk eldönteni, mi végre vagyunk a világon – mondta.

A legsúlyosabb tétek forognak kockán

Mi, magyarok csak kapkodjuk a fejünket. Az eddigi udvarias világpolgárok, vezetők ma hazájuk megmentéséről, a nemzetükre törő fundamentalista migránsáradatról szónokolnak. Mi ütött beléjük? Innen nézve az ember azt gondolná, a jólét elvette az eszüket – folytatta beszédét a miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök hagyományos évértékelő beszédét tartja a Várkert Bazárban 2017. február 10-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A legsúlyosabb tétek forognak kockán, a nyugati népek úgy érzik, nemzedékekre eldőlhet mosta a sorsuk. Lesz-e joguk a saját kultúrájukhoz, meg tudják-e védeni az európai szellemi javakat, lesz-e joguk tanulni, gyarapodni, méltósággal megöregedni? Lesz-e félelem nélküli élet, biztonság? – sorolta.

A jövő árnyékot vet a jelenre az EU-ban

Az EU-ban a jövő most árnyékot vet a jelenre – hosszú és sötét árnyékot. Ezt ők mondják saját magukról, nem mi – szögezte le Orbán Viktor. Így folytatta: a hadállások 2016-ban éles kontúrral rajzolódnak ki. A nemzetek fellázadtak a globalisták ellen, a középosztály, a vezetők ellen. Az EU-ban ez azt jelenti, hogy a szuverén országok állnak szemben az unionistákkal, a kormányok a brüsszeli bürokratákkal – mondta.

Ma, 2017 elején a globalista politika urai maguk helyett a nemzeteket hibáztatják, nem adják fel hadállásaikat, a népakaratot elfojtják. Ha nem a liberálisok nyerik a választásokat, akkor azt mondják, hogy ott nincs demokrácia; nem csoda, ha az EU-ban a szelepek előbb-utóbb felmondják a szolgálatot, az emberek fellázadnak, szavazataikkal kiakolbólítják a liberális elitet. Így áll a világ 2017-ben, télvíz idején – sommázta a miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök hagyományos évértékelő beszédét tartja a Várkert Bazárban 2017. február 10-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A magyarok lázadtak fel elsőként

Mi már túl vagyunk a lázadásokon, a mostaniak hozzánk képest elsőbálozók. Az elsők között építettük fel rendszerünket a mi észjárásunkból, a mi ösztöneikből, ez a nemzeti együttműködés rendszere. Hazaküldtük az IMF-et, megadóztattuk a bankokat és felszámoltuk a devizahiteleket. Fellázadtunk a munkanélküliség ellen, amiről azt állították, a modern piacgazdaságban együtt kell vele élnünk. Eltelt hét év, és már 700 ezer új munkahelynél tartunk. Letörtük az energiaszolgáltatók, Brüsszel és az ellenzék akaratát. Brüsszel kijelentette, hogy a migránsokat nem szabad és nem lehet megállítani. Mi megvédtük Magyarországot és mellesleg Európát is, eldöntöttük, kit engedünk be és kit nem – sorolta.

„Az igazi menekülteket persze be fogjuk fogadni”, azokat, „akik az otthon elvesztett Európájukat majd nálunk akarják megtalálni” – fogalmazott.

Képesnek kell lenni saját országunkat fenntartani

Így folytatta: képesnek kell lennünk arra, hogy a saját országunkat mi tartsuk fönn, mi működtessük. Mindenkire szükségünk van, a szakmunkásbért emelni kell. Egy nemzet, egy ország vagyunk. „A holnap miatt nincs okunk idegeskedni, a családok talpra fognak állni és anyagilag is össze fogják szedni magukat” – mondta a miniszterelnök. Hozzátette: ha mindenki rendesen elvégzi a munkáját, betartjuk a törvényeket, nem lesz baj és minden évben mindenki előre léphet.

A magyarok jövője, ideértve a diákokét és a nyugdíjasokét is, erősödik, fejlődik. Nem ajándékba kaptuk, ezért mi dolgoztunk meg, mind a tízmilliónyian. Hamarosan elérjük a teljes foglalkoztatást. Személyesen el vagyok kötelezve amellett, hogy egy gyerek se nőjön fel úgy, hogy nem látja a szüleit dolgozni – jelentette ki a miniszterelnök.

Épp eleget szenvedtek a magyarok bizonytalan, tehetetlen, „böszme” vezetőktől, azoktól, akik mind azt magyarázták el, mit miért nem lehet. Az önsajnálat nagy istencsapása volt az országon, az volt a szocialista kormányzás kultúrája – magyarázta.

A miniszterelnök véleménye szerint a jó kormányzás úgy viszi el a célhoz az embereket, hogy amikor a nép eléri célját, azt gondolja, nem is volt szükség a vezetőkre. Legyen 2017 olyan év – folytatta – , amelynek végén azt érezzük, ment ez, mint a karikacsapás – tette hozzá.

Öt súlyos kérdés

Idén a magyar politikának öt súlyos kérdésre kell választ találnia, öt nagy támadást kell kivédenie, ezért 2017-ben új nemzeti politikára lesz szükségünk – mondta Orbán Viktor. Brüsszel meg akarja majd tiltani a rezsicsökkentést, „az országok független energiapolitkája helyett központi szabályozást akarnak, amivel elvennék a tagállamok ármegállapítási jogát”. A kérdés, hogy megvédjük-e a rezsicsökkentést?

A migránsok, hiába az elborzasztó tények, korlátlanul mozoghatnak Európában, amíg ügyüket el nem bírálják. A kérdés, hogy mi őrizetbe vegyük-e őket, amíg jogerős döntés nem születik róluk? – tette fel a kérdést.

A miniszterelnök kitért a nemzetközi szervezetek felerősödő aktivitására is. Nálunk is gondot okoz, külföldi pénzzel akarják befolyásolni a politikát. Soros György szervezetei azon dolgoznak, hogy százezerszám szállítsák Európába a migránsokat – folytatta –, azon dolgoznak, hogy letérítsék a magyar országgyűlést az emberek által a népszavazáskor kijelölt útvonalról.

Brüsszel újabb és újabb gazdasági jogosítványokat akar magához venni a tagállamoktól, kérdés, hogy akarjuk-e, képesek leszünk-e nemzeti hatáskörben tartani az adópolitikát? Fel kell készülnünk arra is – folytatta a miniszterelnök –, hogy Brüsszel támadás alá veszi a munkahelyteremtő támogatásokat.

A miniszterelnök egy Márai Sándor-idézettel zárta évértékelőjét: „Nincs módunk középszerűnek lenni” – mondta.

Balog: a baj összehoz, a siker könnyen szétválaszt

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, a Magyar Polgári Együttműködési Egyesület elnöke mondott beszédet a kormányfő évértékelő beszéde előtt pénteken, a Várkert Bazárban.

Kifejtette: a magyar polgári közösséget 15-20 éve az hozta össze, hogy látták, nagy a baj. Kevésbé számított, milyennek akarják látni “az ígéret földjét”, a jövő Magyarországát, de látták, tapasztalták a fogságba ejtett országot, a csőd szélére jutott családokat, a kilátástalanságot. Ezért akarták a változást, és a baj összehozta őket, egymásra találtak fiatalok, idősek, polgárok, gazdaemberek, határon belüliek és kívüliek, írástudók és kétkezi munkások, édesanyák, tanárok, a gazdaság felelős szereplői.

Most siker van, előrejutás, teljesítmény, gyarapodás, befolyás – sorolta Balog Zoltán, aki szerint örök emberi törvény, hogy a baj összehoz, de a siker könnyen szétválaszt, még szembe is fordíthat másokat. A sikerből fakadó jólét irigységet, önzést is hozhat, aki sikeres, az még többet akar, sikerből, befolyásból, pozícióból, akár a másik rovására is – jegyezte meg.

Rámutatott: ezeknek az éveknek ez az egyik kihívása, amelyek elsősorban nem kormányzati döntések, hanem személyes döntések, személyes viselkedés, erkölcsi tartás, közösségi alapállás kérdése.

Mint mondta, e téren is számítanak a miniszterelnökre, annak a biztosítékát várják tőle, hogy sikereik a végén ne a kárukra, hanem a javukra és mások javára legyenek.

A helyszínen kivetítőn a “Magyarország erősödik” felirat volt olvasható, és nemzeti színű zászlókat állítottak fel. A Várkert Bazár terme teljesen megtelt, sokan állva hallgatták a kormányfő beszédét. A rendezvényen köszöntötték Schmitt Pál volt köztársasági elnököt, feleségét és Mádl Dalmát, néhai Mádl Ferenc államfő feleségét.