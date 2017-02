Szaúdi hercegnő: Trump utazási rendelete nem muszlimellenes

Nem érte váratlanul, de logikus döntésnek tartja Donald Trump utazási rendeletét Basma bin Szaúd szaúdi hercegnő. A királyi család évekig Londonban élő tagja arról is mesélt, hogy a közel-keleti erőviszonyok változása mellett milyen lehetőségek állnak előtte - elvált nőként - Szaúd-Arábiába visszatérve.

Megvédte Donald Trump hét országot felsoroló utazási korlátozási rendeletét Basma bin Szaúd szaúdi hercegnő. Az elvált üzletasszony a Deutsche Wellének adott exkluzív interjúban kijelentette, hogy a muszlimellenes hisztériát a média gyártotta, és a tények helyett a hírverés került a központba.

Saudi princess says new travel rules ‘not ban on Muslims’ https://t.co/wgNZ0odZEh pic.twitter.com/sZzcBo9yrY

— dwnews (@dwnews) 2017. február 9.