Nógrádi: Terjed a magyar álláspont menekültügyben

Közös biztonsági tervet dolgoznak ki a közép és délkelet-európai országok, amelynek legfőbb célja a Balkán további zárása.

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Ma Este című műsorban elmondta, hogy ez egy speciális közép-európai egyeztetés, amelynek az a célja, hogy jobban lezárják a balkáni migrációs útvonalat.

Bár a nyugat-európai országok nem vettek részt a tanácskozáson, de a közép- és délkelet-európai országok között egyhangúan közös egyetértés alakult ki, hogy a migrációt meg kell állítani.

Nógrádi György azt mondta, hogy a magyar miniszterelnök szerint támogatni kell Egyiptomot, főleg a Sínai-félszigeten, ahol polgárháborús helyzet van, ugyanis ha a mai vezetés nem marad hatalmon az Észak-Afrikai országban, akkor rendkívül nehéz lesz a helyzet, mert több millió egyiptomi megindulna Európa felé.

Az az álláspont, amit Magyarország már évek óta szorgalmazott, és mindvégig kiállt mellette, most érett be, most talált más európai országok támogatására. Európa egyre nagyobb része Magyarország gondolkodásmódját veszi alapul – fogalmazott.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy még a német gazdaság meghatározó lapja, a Handelsblatt is azt írta, hogy migrációs kérdésekben most már teljes az egyetértés a német kancellár és a magyar miniszterelnök között.