Melania Trump támadója inkább fizet

Fizethet a blogger, aki escort vádakkal illette a first ladyt, a férfi visszavonta állításait és bocsánatot kért. Ugyanakkor Melania Trump a Mail Online ellen hétfőn újra benyújtotta követelését ebben a témában.

Peren kívüli megállapodás lett a vége a first lady egyik ügyében, melyet egy marylandi blogger, Webster Griffin Tarpley ellen indított – számol be a New York Post. Melania Trump ügyvédje kiemelte, hogy ügyfele „tekintélyes” összeget kap a férfitól, emellett a lap rendelkezésére bocsájtotta a bocsánatkérő levél egy másolatát is.

„Teljességgel visszavonom őket”

Az irományban a többi között az áll, hogy „cikkemben olyan állításokat tettem, mely tele volt hamis és becsületsértő állításokkal. Nem volt semmiféle tényszerű alapom rá, hogy ezeket a hamis állításokat tegyem és teljességében visszavonom őket”. „Elismerem, hogy ezek az állítások nagyon károsak voltak és fájdalmat okoztak Mrs. Trumpnak és családjának, emiatt őszintén bocsánatot kérek Mrs. Trumptól, fiától, férjétől és szüleitől, amiért ezeket a hamis állításokat tettem” – folytatódik az írás.

A New York Post megkereste az ügyben Tarpleyt, de választ nem kaptak tőle, ugyanakkor ügyvédje megerősítette a megállapodás tényét. A lap felidézi, hogy a firs lady hétfőn a Mail Online ellen ismét benyújtotta követelését New Yorkban, a portál korábban drága call girlnek titulálta. Ez az eset volt a harmadik per a brit lap ellen, Melania Trump először a fent említett üggyel közösen Marylandben nyújtott be panaszt, de ott a helyi bíróság illetékesség hiányában nem kezelte a Mail Online ügyét. Ezenfelül fut egy per Nagy-Britanniában, amely a nyomtatott változatot érinti.