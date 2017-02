Eger felett száguldott el a Nemzetközi Űrállomás

Rengeteg égi jelenség zajlik a fejünk felett, csak az időjárási viszonyok befolyásolják a megfigyelést - nyilatkozta Pongrácz Sándor.

Vasárnap 17:26-kor Pongrácz Sándor, a csillagászat szerelmese magát a Nemzetközi Űrállomást örökítette meg Eger felett. A különleges, nem mindennapi alkalomról maga, Sándor mesélt az egerhirek.hu-nak.

„Sokan láttak egy fényes jelenséget az égen, van aki repülőgépet gondol bele vagy valami különleges égi jelenséget vél felfedezni” – mesélte. Hozzátette: „nem minden nap és nem minden éjszaka lehet ezt megtekinteni, hiszen a nemzetközi űrállomás mindig más országok felett halad át, miközben rója égi pályáját a Föld körül. 300-400 km-es pályamagasságon kering, 28.000 km/h-s sebességgel közlekedik 50 fokos a pályaelhajlással. Vannak olyan hetek, amikor pont Magyarország fölött halad át, pont Eger felett is” – emelte ki.

Forrás: Pongrácz Sándor

Sándor arról is beszámolt, hogy rengeteg égi jelenség zajlik a fejünk felett, csak az időjárási viszonyok befolyásolják a megfigyelést. Pongrácz Sándor egyébként céljának tekinti, hogy népszerűsítse a csillagászatot, hogy megismertesse az emberekkel azokat az égi szépségeket, amik felettünk vannak. Több helyre hívják Egerben előadásokat tartani, az egyetemre, különböző rendezvényekre, valamint a Magyar Csillagászati Egyesület is sokszor felkeresi. „Hosszú évek óta van kapcsolatom az egri Borterasszal is, de leginkább a csillagos ég alatt, távcsővel a kezemben lehet engem megtalálni” – nyilatkozta a férfi.