"A halált láttuk a szemünk előtt" - Rettegnek a jégártól

Másodfokú készültséget is el kellett már rendelni az áradások miatt. Az észak-keleti folyókon hol elindulnak, hol pedig elakadnak a több kilométer hosszú jégtorlaszok. Amikor elakad a jég, akkor akár 6-7 métert is emelkedhet a vízszint, például a Tiszán. Van, ahol már vízben állnak az ártéri házak, de szerencsére nagyon alacsony vízszintre jött az áradás, így egyelőre sehol nem alakult ki vészhelyzet. Romániában házak is víz alá kerültek a jeges áradás miatt. Az olvadás és az eső miatt megáradtak a hegyi folyók, és magukkal vitték a januárban összefagyott jeget.