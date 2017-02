Kiszelly: Gyurcsány attól fél, hogy a történelem ismétli önmagát

Gyurcsány Ferenc és a Demokratikus Koalíció következetesen úgy próbálja magát pozicionálni, mint a mostani kormány és a miniszterelnök, Orbán Viktor ellenfele – jelentette ki Kiszelly Zoltán politológus a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

Hozzátette: ez eddig sikerült is, amíg más pártok csak a szavak szintjén kritizálták a kormányt. Most egy házi versenyt látni a baloldalon. Ebbe beneveztek más pártok is, például a sípolással az Együtt. Nem csak beszélnek, hanem szimbolikus tevékenységet folytatnak. Gyurcsány Ferenc ezért már nincs egyedül abban, hogy szembemegy a kormánnyal. Így emelnie kell a tétet – magyarázta.

Ráadásul a baloldali szavazóbázis egy részét nem a kormány politikájának kritikája tartja egyben, hanem az Orbán Viktorral szembeni gyűlölet. Ezt is táplálni kell. Gyurcsány Ferenc ezt érzi, és megpróbálja napról napra különböző szófordulatokkal napirenden tartani – jegyezte meg.



Kiszelly Zoltán a 180 percben

Gyurcsány Ferenc évértékelőjében tett kijelentésre, miszerint a baloldali pártok egy “királycsinálóval” a háta mögött egyeztetnek, úgy reagált: 2013-2014-ben Mesterházy Attila és Bajnai Gordon Gyurcsány Ferenc nélkül egyeztek meg, és a DK-elnöknek úgy kellett magát „bebokszolnia” az együttműködésbe. Gyurcsány Ferenc attól fél, hogy a történelem megismétli magát. Neki arra kell valamit kitalálnia, hogy a pártját befocizza valahogy az összefogásba – fogalmazott.

Mint mondta: a Demokratikus Koalíció valószínűleg önállóan is átlépné az 5 százalékos parlamenti küszöböt, de ha több ellenzéki, balliberális jelölt indulna egy választókerületben, és a szavazatok felaprózódnának, akkor kérdés, romlanának vagy javulnának a DK-s jelöltek esélyei.

Gyurcsány Ferenc ezzel az üzengetéssel az összefogási tárgyalásokra próbál hatással lenni, ennek ugyanis – a politikai naptár szerint – most van itt az ideje. Tavasszal, legkésőbb ősszel van esélyük arra, hogy megegyezzenek, később ugyanis már nagyon belecsúsznak a kampány forró szakaszába – hangoztatta.