Jégzajlás - van, ahol robbantani is kellett

Jeges árhullám vonul le a Tiszán és a mellékfolyóin. Jégzajlás, jégtorlódás alakult ki a Szamoson, a Túron és a Krasznán is.

A Szamos romániai szakaszán robbantani is kellett, hogy a hirtelen jött felmelegedésben biztonságosan tudjon levonulni az árhullám a folyón.

A Tiszán is megindult a jégzajlás, Zsurkig már nincs jég a folyón. Innentől azonban még jégpáncél borítja a Tiszát, a szakemberek folyamatosan figyelik az esetleges jégtorlaszokat és a jégzajlást, ha szükséges be is avatkoznak.

Az M1 tudósítója a Tisza mellől jelentkezett be, az élő adásban összeütközött egy óriási jégtábla az egybefüggő jégpáncéllal.