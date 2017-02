Nőtt a kiskerforgalom

A kiskereskedelmi forgalom volumene 4,5 százalékkal nőtt 2016-ban az előző évi 5,8 százalék után. A naptárhatástól megtisztított adat 4,6 százalékos növekedést mutat - jelentette első becslése alapján pénteken a Központi Statisztikai Hivatal.

A nem élelmiszer jellegű cikkek forgalma 6,9, az üzemanyag -fogyasztás 5,1, az élelmiszerek értékesítése 2,7 százalékkal nőtt az előző évhez képest a naptárhatással kiigazított adatok szerint. Tavaly decemberben a kiskereskedelmi forgalom volumene 2,6, a naptárhatástól megszűrve 3,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A növekedés 42 hónapja, 2013. közepétől megszakítás nélkül tart.

A nem élelmiszer jellegű cikkek forgalma 3,4, az élelmiszereladások 2,5, az üzemanyag-fogyasztás 4,3 százalékkal nőtt decemberben a naptárhatástól megtisztított adatok szerint. A decemberi kiskereskedelmi forgalom részletes adatait február 23-án közli második becslésében a KSH.

MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Tovább bővülhet

Tavaly az egész évet tekintve mindhárom – az élelmiszer- és élelmiszer jellegű, a nem élelmiszer és az üzemanyag kiskereskedelmi alágban nőtt a forgalom – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium kiemelt vállalati kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatornán a KSH adataira reagálva.

Marczinkó Zoltán István hozzátette: a kiskereskedelmi forgalom tavalyi bővülése jó a kereskedőknek, mert magasabb forgalom mellett magasabb jövedelmet tudtak realizálni, valamint mutatja a lakossági fogyasztásban rejlő erőt is. Ez a fajta erő egyebek mellett annak köszönhető, hogy minden eddiginél többen (4,4 millióan) dolgoznak Magyarországon, akiknek a jelentős része az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedett el, valamint, hogy folyamatosan nő a dolgozók jövedelme.

Idén pedig a 15, illetve 25 százalékos minimálbér, illetve szakmunkás garantált bérminimum emelés hatására a kiskereskedelmi forgalom további bővülésére számítanak – közölte a helyettes államtitkár.

Átmeneti lehet a lassulás

Lassult, de kitart a kiskereskedelmi forgalom növekedése, az ütem csökkenése feltehetően csak átmeneti lehetett – kommentálták a KSH adatait az MTI-nek nyilatkozó elemzők.

Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője szerint elmaradt a várakozásoktól a kiskereskedelmi forgalom növekedése, az adatok jelentős lassulást mutatnak. Mindez feltehetően átmeneti, esetleg a hideg időjárás okozhatta – vélekedett.

Kiemelte: a reálbérek emelkedése, a minimálbér és bérminimum kiemelkedő növelése, valamint a szinte minden ágazatban jelentkező szakember hiány miatt idén tovább gyorsulhat, a kiskereskedelmi forgalom növekedése megközelítheti az 5 százalékot, míg a gyorsuló bérkiáramlás és a meredeken javuló fogyasztói bizalom pozitív meglepetést is okozhat. A kiskereskedelmi forgalom növekedését a lakástámogatások kiterjesztése, a lakáspiac élénkülése is támogathatja. Növeli a háztartások elkölthető jövedelmét a kamatcsökkentések hatására a referencia kamatlábakhoz rögzített hitelek csökkenő törlesztő részletei is – közölte.

Szintén a fogyasztás és a kiskereskedelem bővülését segíti a háztartások mérlegének jelentős javulása, pénzügyi vagyonának érdemi növekedése, a fogyasztói bizalom erősödése, valamint a hitelfelvételi kedv javulása. Az idei év elején ugyanakkor az igen hideg időjárás miatt a magasabb fűtési költségek még kissé visszafoghatják a fogyasztást, így évközben fokozatos élénkülésre számítunk – vélekedett.

Ürmössy Gergely, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője szerint a decemberben látott lassulás átmeneti jelenség lehetett, hiszen az átlagkeresetek folyamatosan emelkednek, ráadásul gyorsuló tempóban. Hozzátette: a bérnövekedés idén is folytatódhat és még nagyobb lendületet vehet köszönhetően a feszes munkaerőpiacnak. Emellett a fogyasztói bizalmat mérő mutatók is arról tanúskodnak, hogy a háztartások fogyasztása felfelé ívelhet a következő hónapokban. Idén a háztartások fogyasztása lesz az elsődleges motorja a GDP növekedésnek, ami 3,4 százalékos lehet.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője kifejtette, hogy a KSH adatközlése negatív meglepetést okozott. Bár részletes adatok még nincsenek, de az előzetes számok alapján a nem élelmiszer-kiskereskedelem okozta a negatív meglepetést – tette hozzá. Szerinte a gyengébb adatokra magyarázat lehet a lakosság fogyasztási szokásainak kezdődő változása, melynek során a hangsúly a termékekről a szolgáltatásokra helyeződik át. A másik lehetséges ok a megtakarítások növekedése lehet, mely az ingatlanvásárlási lázzal lehet összhangban – fejtette ki.