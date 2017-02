Csepreghy: Kevesebbet kellett volna lopni, akkor több lenne a kasszában

Nyilvánosságra hozták a 4-es metró ügyét vizsgáló OLAF jelentést. Az Európai Csalás Elleni Hivatal 60 szerződéssel kapcsolatban tárt fel szabálytalanságokat, ezek - egyetlen kivételével - mind 2010 előtt születtek. A korrupciós ügy miatt várhatóan 59 milliárd forintot kell visszafizetnie Magyarországnak az Európai Unió számlájára, de a jelentés szerint ennek az összegnek a sokszorosát csalták vagy lopták el.

A Miniszterelnökség parlamenti államtitkára szerint az Európai Csalás Elleni Hivatal jelentése egyértelműen bizonyítja a baloldali kormányok és a 2010 előtti budapesti városvezetők felelősségét a 4-es metróberuházás korrupciós botrányában.

Csepreghy Nándor az M1 Ma este című műsorában úgy fogalmazott: „az MSZP és az egykori SZDSZ vezető politikusai felelnek – legalább politikailag – azért, hogy elloptak 166 milliárd forintot a magyar és az európai adófizetőktől.” Szerinte a baloldali pártok a 27 éves modern Magyarország történetének legnagyobb korrupciós ügyét követték el.

166 milliárdot loptak el

Az államtitkár azt mondta, hogy amikor a baloldali ellenzék számon kéri a kormányon, hogy miért nem jut több pénz például az egészségügyre, joggal fel lehet vetni feléjük, hogy talán kevesebbet kellett volna lopni, akkor több lenne az államkasszában.

A 4-es metró beruházásának összértéke 452 milliárd forint volt, ebből a gyanú szerint 272 milliárd forint érintett csalással vagy szabálytalan felhasználással, 166 milliárdot pedig elloptak.

A kelenföldi Etele téren az akkor épülő 4-es metró Zsuzsa nevű, 140 méter hosszú alagútja 2007. júniusában. MTI Fotó: Beliczay László

59 milliárdot kell visszafizetni

A fejlesztéshez 76 milliárd forintot használtak fel a Közlekedési Operatív Program terhére, ebből 59 milliárd forint volt az Európai Unió hozzájárulása, és ez utóbbi összeget követelheti vissza az Európai Bizottság.

Medgyessy, Gyurcsány, Bajnai, Demszky

Csepreghy Nándor szerint a jelentés egyértelműen bizonyítja, hogy „politikai és jogi felelősség is terheli az ügyben Medgyessy Péter volt miniszterelnököt, de meg van említve, hiszen ebben az időszakban volt miniszterelnök Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon, valamint Demszky Gábor is. Hiába próbálják meg ezt az ügyet hárítani magukról, vagy a forrást közvetítő állam, vagy a forrást felhasználó önkormányzat felelős döntéshozói voltak.”

Demszky Gábor főpolgármester nézi, amint daruval emelik le a speciális szállítóról a 4-es metró Németországból érkezett alagútfúró pajzsának marótárcsáját az Etele téren. MTI Fotó: Honéczy Barnabás

Az OLAF szerint a Siemens több olyan cégnek is utalt pénzt, amelyek tulajdonosai hatással voltak a döntésekre. A Media Magnet Kft.-nek például 331 millió forintot adott, de nem tudni, hogy milyen célból. A jelentés kiemeli: “ez az a cég, amely annak a politikai pártnak a kampányát csinálta, amely párt döntéshozó helyzetben volt a 4-es metró ügyében”. A Media Magnet neve a legendás BKV-szerződések és a Hagyó-per kapcsán is felmerült.

Puch László

A Media Magnet Kft. és Puch László volt MSZP-pénztárnok esetleges érintettségével kapcsolatos hírekre reagálva Csepreghy Nándor azt mondta: négy év alatt több mint ötven embert hallgatott ki az OLAF, és a tanúvallomásokból egyértelműen kiderült, hogy – bár Puch László személyesen sem tulajdonosként sem tisztségviselőként nem szerepel a vállalkozás cégirataiban – a valós tulajdonosi döntéseket mégis ő hozta ebben a cégben.

Dobrev Klára

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra is, hogy – bár a jelentés nem említi meg -, de Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára volt az uniós forrásokat közvetítő hivatal (a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatala – a szerk.) elnökhelyettese, ami további személyes érintettséget vet fel a korábbi miniszterelnök kapcsán. (Dobrev Klára 2004 augusztusában, férje miniszterelnökké választásakor lemondott posztjáról – a szerk.)

Csepreghy Nándor szerint további nevek is felmerülhetnek, hiszen több vizsgálat és eljárás is folyik a 4-es metróval kapcsolatos ügyekben, nemcsak Magyarországon, hanem például az Alstom-szerelvények beszerzése okán Londonban is.

Az OLAF-jelentés szövege már elérhető a kormany.hu oldalon. Az államtitkár a Ma estében azt mondta: szándékosan hozták nyilvánosságra a dokumentumot változtatás nélkül, eredeti, azaz angol nyelven, nehogy az MSZP fordítási hibára hivatkozva megkérdőjelezhesse annak hitelességét.